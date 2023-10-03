TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Kıbrıs Türkleri'nin, Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olduğunu ve KKTC'nin, Türk Devletleri Teşkilatı’nın (TDT) tüm faaliyetlerine layıkıyla katılımını yürekten desteklediklerini vurguladı.

Oktay, TDT üyesi devletlerin büyükelçi ve temsilcileriyle görüştü.

Oktay, 3 Ekim 2009'da imzalanan Nahçıvan Anlaşması'yla kurulan TDT üyesi devletlerin büyükelçi ve temsilcilerini TBMM'de kabul ederek, öğle yemeği verdi.

Yemekte konuşma yapan Oktay, bugünün, Türk Dünyası İşbirliği Günü olduğunu anımsatarak, "Dünyanın ekonomi merkezlerinin değiştiği ve coğrafyamızın öneminin arttığı günümüzde, Türk dünyası olarak artık aramızdaki bağları güçlendirecek daha sağlam adımlar atıyoruz." dedi.

Büyük çabalarla inşa edilen işbirliği mekanizmalarının, her alanda kurumsallaştığını ve sağlam temellere kavuştuğunu vurgulayan Oktay, TDT'nin uluslararası arenada dikkatle takip edildiğini, üçüncü ülkelerin işbirliği yapmak istediği bir platform haline geldiğini söyledi.

Semerkant zirvesinde KKTC'nin teşkilata gözlemci üye olduğunu anımsatan Oktay, Kıbrıs Türkleri'nin, Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olduğunu ve KKTC'nin, TDT'nin tüm faaliyetlerine layıkıyla katılımını yürekten desteklediklerini vurguladı.

Oktay, 6 Şubat'ta meydana gelen depremler sonrası TDT üyesi devletlerin desteğinin ve dayanışmasının, Türk halkının hafızasına kazındığını ifade etti.

TDT şemsiyesi adı altında yer alan kurum ve kuruluşların faaliyetlerinin, Türk dünyasında işbirliğinin ilerletilmesi için kritik önemde olduğunu dile getiren Oktay, "Türk bütünleşmesi yolunda attığımız adımlar tarihi önemdedir, ancak bununla yetinemeyiz. Zira çok daha fazlasını yapmaya fırsatlar ve potansiyeller açık." diye konuştu.

Fuat Oktay, TDT sekretaryasına ev sahipliği yapan Türkiye'nin, teşkilatın başarısı için tüm kurum ve kuruluşlarıyla çaba sarf etmeyi sürdüreceğini kaydetti.

Türkiye'nin, kardeşlerinin yanında yer almaya devam edeceğinin altını çizen Oktay, konuşmasını, Gaspıralı İsmail Bey'in kardeşlik ve birlik olmaya dair sözleriyle tamamladı.