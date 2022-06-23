Oktay: “Kıbrıs Türkü'nün kendi topraklarında egemenliğini pekiştirmesi için desteğimiz tamdır”

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Cumhurbaşkanı Tatar ile ortak basın toplantısında konuştu

“Cumhurbaşkanı Tatar ile son derece verimli bir görüşme yaptık… Önümüzdeki dönemde fikir birliği ile, amaç birliği ile atacağımız adımları yine birlikte değerlendirdik”

“Türk tarafının Kıbrıs meselesinin çözümüne yönelik samimi girişimleri bugüne kadar Rum tarafının maksimalist talepleri ile baltalanmıştır”

“Türkiye ile KKTC’nin bölgede istikrara somut katkı sağlayacak önerileri, sürekli Güney’in hayalet ideolojileri ile gölgelenmeye çalışılmıştır”

“Rum kesimi sunduğu GYÖ’lerle ‘çayın taşı ile çayın kuşunu' vurmaya çalışmaktadır’”

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile ortak gündem konularını ele aldıklarını ve ileriki dönemde fikir birliği ile, amaç birliği ile atacakları adımları değerlendirdiklerini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Tatar ile “son derece verimli” bir görüşme yaptığını ifade eden Oktay, “Başka milli davamız Kıbrıs meselesi olmak üzere, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kalkınması, Doğu Akdeniz ve Maraş açılımına ilişkin son gelişmeleri ele aldık. Önümüzdeki dönemde fikir birliği ile, amaç birliği ile atacağımız adımları yine birlikte değerlendirdik” ifadelerini kullandı.

"Çözümün önünü açacak tek yol..."

“Türk tarafının Kıbrıs meselesinin çözümüne yönelik samimi girişimlerinin bugüne kadar Rum tarafının maksimalist talepleri ile baltalandığını ve baltalanmaya devam edilmekte olduğunu” söyleyen Oktay, “Çözümün önünü açacak tek yolun; Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve devletin egemen eşitliğinin ve eşit statüsünün tescil edilmesi” olduğu söyledi. Oktay, böyle bir çözüm Doğu Akdeniz’deki “iş birliği ortamının gelişmesine de katkı sağlayacağı” görüşünü de yineledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile birlikte düzenledikleri ortak basın toplantısında konuştu.

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve milletimizin selamlarını ve geçmiş olsun dileklerini iletiyorum”

Fuat Oktay, “Sizleri ve sizlerin şahsında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşayan her bir kardeşimizi yürekten sevgi, saygı ve muhabbet ile selamlıyorum” diyerek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gerçekleştirdikleri iki günlük ziyaret kapsamında ilk önce Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldiklerini belirtti.

Oktay, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin her bir köşesindeki kardeşlerimize Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve milletimizin selamlarını ve aynı zamanda geçmiş olsun dileklerini iletiyorum” dedi.

Ayrıca Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde askeri araç kazasında şehit olan Mehmeçik Fatih Özkaya’ya Allahtan rahmet diledi; "Milletimizin başı sağ olsun” diye konuştu.

Oktay, Erdoğan’ın Kıbrıs Türk halkına geçmiş olsun dileklerini iletti

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, “Tatlısu-Mersinlik bölgesinde çıkan yangın hepimizin yüreklerini yakmıştır. Aynen Türkiye’de Marmaris’teki yangının yüreklerimizi, ciğerlerimizi yaktığı gibi” dedi.

Kıbrıs Türk halkına geçmiş olsun dileklerini ileten Oktay, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sabah kendileri de direkt ilettiler, burada bir kez daha geçmiş olsun dileklerini hem şahsınıza hem de şahsınız nezdinde tüm Kıbrıs Türküne bir kez daha iletmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

“KKTC’de konuşlandırılan helikopter ile havadan yangına ilk müdahalede bulunuldu”

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde konuşlandırılan helikopter ile yangına havadan ilk müdahalede bulunuldu” diyerek, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Sivil Savunma Başkanlığı ve Orman Müdürlüğünden oluşan tüm ekiplerin de yangını söndürmek için yoğun çalışma yürüttüklerini sahada ziyaret ettik, gördük, bizler de fiilen şahit olduk, çalışmalara da katıldık. İlk andan itibaren de zaten çok yakinen takip ettiğimiz çalışmalar bunlar...” diye konuştu.

“İki yangın söndürme uçağımız daha bugün KKTC’de yangınla mücadeleye katıldı”

Oktay, Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ilave iki yangın söndürme uçağının daha bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yangınla mücadeleye katıldığını belirterek, yangın bölgesindeki çalışmaları izlediklerini ve yürütülen çalışmalardan “son derece” mutlu olduklarını söyledi. Oktay, aynı zamanda Türkiye’de Muğla-Marmaris bölgesinde çıkan orman yangını ile de “tüm güçleri ile mücadele” ettiklerini yineledi.

“Ormanı korumak vatanı korumaktır” diyen Oktay, “Doğanın emaneti, tabiatın nefesi için amansız çalışan tüm görevlilere, tüm kurumlarımıza, her bir bireye bir kez daha yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

“ Cumhurbaşkanı Tatar ile son derece verimli bir görüşme yaptık… Önümüzdeki dönemde fikir birliği ile, amaç birliği ile atacağımız adımları yine birlikte değerlendirdik”

Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Tatar ile “son derece verimli” bir görüşme yaptıklarını ifade ederek, baş başa ve heyetlerle birlikte yapılan görüşmelerde, ortak gündem konuları hakkında değerlendirmelerde bulunduklarını söyledi.

Oktay, “Başta milli davamız Kıbrıs meselesi olmak üzere, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kalkınması, Doğu Akdeniz ve Maraş açılımına ilişkin son gelişmeleri ele aldık. Önümüzdeki dönemde fikir birliği ile, amaç birliği ile atacağımız adımları yine birlikte değerlendirdik” dedi.

Oktay, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin istikrar içinde gelişerek, tüm kurul ve kuruluşları ile güçlenmesine büyük önem verdiklerini” yineledi.

“ Kıbrıs Türkü'nün kendi topraklarında egemenliğini pekiştirmesi için desteğimiz tamdır”

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kıbrıs Türkü'nün 1571’den beri asli unsuru olduğu kendi topraklarında egemenliğini pekiştirmesi için desteğimiz tamdır” diyerek “Uluslararası toplum nezdinde verilen eşit statü mücadelesi, Doğu Akdeniz’de Kıbrıs Türkünün hak ve hukukunun korunması iradesi ve ekonomik olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kendi ayakları üzerinde durma yönünde atılan adımların hepsi birbirini tamamlayıcı nitelikte bir bütündür" değerlendirmesinde bulundu.

“Türk tarafının Kıbrıs meselesinin çözümüne yönelik samimi girişimleri bugüne kadar Rum tarafının maksimalist talepleri ile baltalanmıştır”

Fuat Oktay, “İstiklaline ve istikbaline sahip çıkan bir Kuzey Kıbrıs için Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın gösterdiği liderlik son derece önemlidir” diyerek “Kıbrıs Türk halkı Sayın Tatar’ı cumhurbaşkanı olarak seçerek iki devletli çözüm önerisini, özgürlükten yana tutumunu açıkça ortaya koymuştur” dedi.

“Çözümün önünü açacak tek yol; Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve devletin egemen eşitliğinin ve eşit statüsünün tescil edilmesidir. Böyle bir çözüm Doğu Akdeniz’deki iş birliği ortamının gelişmesine de katkı sağlayacaktır” diyen Oktay, konuşmasında devamla şunları söyledi:

“Türkiye ile KKTC’nin bölgede istikrara somut katkı sağlayacak önerileri, sürekli Güney’in hayalet ideolojileri ile gölgelenmeye çalışılmıştır”

“Ancak Türk tarafının Kıbrıs meselesinin çözümüne yönelik samimi girişimleri bugüne kadar Rum tarafının maksimalist talepleri ile baltalanmıştır, bugün de baltalanmaya devam edilmektedir. Sadece farklı oyunlarla. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bölgede istikrara somut katkı sağlayacak önerileri, sürekli Güney’in hayalet ideolojileri ile gölgelenmeye çalışılmıştır. Rumlar ne yazık ki kendilerini adanın tek sahibi görerek, Kıbrıs Türklerini yok saymakta, yok saymaya çalışmakta, gerçeklerin üzerini çağdışı bir çözümsüzlük önerisi ile çözmeye çalışmaktadır. Bu çaba, hayalin ötesinde hiçbir sonuç doğurmayacaktır.”

“Rum kesimi sunduğu GYÖ’lerle ‘çayın taşı ile çayın kuşunu vurmaya çalışmaktadır’”

Fuat Oktay, Kıbrıs Rum tarafının sunduğu Güven Yaratıcı Önlemlere ilişkin olarak ise şunları kaydetti:

“Rum kesimi tarafından Güven Artırıcı Önlemler diye sunulan tek taraflı nakaratlarsa zulüm artırıcı planlardan öteye geçmemektedir, geçememektedir. Bizde güzel bir deyim vardır... Bu Güven Artırıcı Önlemlerle, ‘Çayın taşı ile çayın kuşunu vurmaya çalışmaktadır’. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin toprağıyla, ‘siz onu bize verin, sizin havalimanınızı açalım’. Yani güler misiniz, ağlar mısınız? Bu deyim tam da onu ifade etmektedir. Bu açıkgözlülüğe ve fırsatçılığa müsaade etmeyeceğiz, etmemeliyiz.”

“Uluslararası toplum Rum kesiminin gözlükleri ile izlemeye devam etmektedir”

Uluslararası toplumun Kıbrıs konusunda sergilemekte olduğu tutumuna ilişkin birtakım eleştirilerde de bulunan Oktay, “Kıbrıs konusunda samimi bir muhasebe yapmaktan uzak olan uluslararası toplumun, olan biteni Rum kesiminin gözlükleriyle izlemeye devam etmektedir ve bunun öncülüğünü de ne yazık ki Avrupa Birliği yapmaktadır. Bir an önce onların da Yunanistan’ın ve Rum’un kendi içlerindeki yürüttüğü, onları esir alan tutumlarından bir an önce kendi özgürlüklerine kavuşmaları ve kendi bağımsız politikalarını geliştirmeleri kendilerinin lehine olacaktır.” diye konuştu.

“ Rum kesiminin tek taraflı propagandasına cevap vermeyi tercih eden kimi kesimler de …”

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Rum kesiminin tek taraflı propagandasına cevap vermeyi tercih eden kimi kesimler de -illa dışardan olması da gerekmiyor bunların, içerden de bu kesimler, ne yazık ki bu sesler var- bu bayat hezeyanların sözcülüğünü yapmaktadır” dedi.

Fuat Oktay’dan Yunanistan Başbakanı’nın “Ukrayna benzetmesine” yanıt

Fuat Oktay, geçen hafta Yunanistan Başbakanın Kıbrıs Rum tarafına yaptığı ziyaretinde yaptığı açıklamalara değinerek, şöyle konuştu:

“Geçen hafta Yunanistan Başbakanı’nın Rum kesimine yaptığı ziyarette barışın hüküm sürdüğü bu adayı Ukrayna’ya benzetmiş, barış harekatına dil uzatmıştır. Üstelik bunları söyleyen uluslararası anlaşmamalara aykırı, Ege’deki adalarını silahlandıran bir ülkenin başbakanı. Ege’deki adaların silahsızlandırılması bir an önce gerçekleştirilmezse adaların egemenliğini uluslararası hukuk ve anlaşmalar çerçevesinde sorgulamaya başlayacağız. Bunların karın ağrısı; Kıbrıs Türkü'nün dimdik ayakta olması, bayrağıyla, toprağıyla, milli iradesiyle hür ve özgür yaşamasıdır. Bunları rahatsız eden bölgesinde lider, dünyada sözü geçen güçlü Türkiye’nin sarsılmaz duruşudur. Bunları rahatsız eden, kapı kapı gezip destek aradıkları uluslararası topluma, haksız ambargolara, tüm ince hesaplarına rağmen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dünyaya açılıyor olmasıdır.”

Oktay, konuşmasında devamla şunları söyledi:

“Bu yolda Türkiye'nin KKTC'ye desteği tamdır, bunu herkes böyle bilsin. Karalamalar ve sindirme çabaları hiçbir şekilde bizi yıldıramaz. Kıbrıs Türkü'nün yalnız olmadığını ve yalnız bırakılmayacağını her daim gösterdik, gösteriyoruz. Rum kesimi Maraş sahilinin canlandığını görünce BM Güvenlik Kuruluna koşsa da Yunanistan Avrupa Birliğinin gölgesinden medet umsa da egemen eşitlik gerçeği değişmeyecek. Gölgede olanın gölgesi olmaz derler. Tarih KKTC'yi dirayeti, mücahit ruhu ve anavatan Türkiye ile gönül birliğiyle verdiği hakkaniyet mücadelesiyle yazacaktır. Bu duruş ve milli dava anlayışımız pek çok topluma örnek olmaya devam edecektir. Siyasal, sosyal ve ekonomik alanlarda gelişen bir KKTC için Türkiye olarak üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz."

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23/06/2022 18:06