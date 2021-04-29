Oktay: Kıbrıs'ta iki devletli çözümü her alanda savunmaya devam edeceğiz

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kıbrıs görüşmeleriyle ilgili yaptığı açıklamada "Cenevre'de, Rum kesimi çözümsüzlükten yana tutumundan ve imkansızı diretmekten vazgeçmiş değil" ifadesini kullandı. Oktay, "İki devletli çözümü her alanda savunmaya devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cenevre'de düzenlenen Kıbrıs görüşmeleriyle ilgili olarak kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulundu.

"Cenevre'de, Rum kesimi çözümsüzlükten yana tutumundan ve imkansızı diretmekten vazgeçmiş değil" diyen Oktay, şöyle devam etti:

"Tüketilmiş çabalara ve tek taraflı yaklaşımlara karşı; tüm bölge için barış ve istikrar anlamına gelecek egemen eşitliğe dayalı iki devletli çözümü her alanda savunmaya devam edeceğiz. KKTC'nin bağımsızlığı ve egemenliği konusunda taviz vermeyecek, haklı mücadelesinde KKTC devleti ve Kıbrıs Türk halkı ile omuz omuza olmayı sürdüreceğiz."

Bu habere tepkiniz:



29/04/2021 17:28