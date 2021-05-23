Oktay KKTC’den ayrıldı

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, bu sabah Hala Sultan Camii’nde gençlerle sabah namazında bir araya geldi

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23/05/2021

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Oktay KKTC’den ayrıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, temaslarını tamamlayarak bu sabah KKTC’den ayrıldı.

Oktay ve heyetini Ercan Havalimanı’nda Başbakan Ersan Saner ve diğer yetkililer uğurladı.

KKTC’ye Cuma akşamı gelen Oktay, dün KKTC Sulamaları İletim Tüneli'nin açılışını yapmış, Vadili köyünü ziyaret etmiş ve Gazimağusa’da düzenlenen “TC-KKTC Gençlik Buluşması”na katılmıştı.

SABAH NAMAZI HALA SULTAN’DA

Öte yandan Oktay, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan ile Türkiye'den 81 AK Parti Gençlik Kolları temsilcisi, STK temsilcileri ve sporcularla sabah namazında bir araya geldi.

Lefkoşa Hala Sultan Camisi'nde gençlerle sabah namazı kılan Oktay'a, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız ile AK Parti Milletvekili Orhan Erdem eşlik etti.

Oktay, namaz sonrası çorba ve çay ikram edilen gençlerle sohbet etti.

23/05/2021 09:39
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TAGS: Oktay KKTC’den ayrıldı, haberkibris, kıbrıs,
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