Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı heyetini kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Derneği Genel Başkanı Sezai Sezen ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen kabulde, Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’nın yürüttüğü çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Sezen, Kovid-19 salgını sürecindeki desteğinden dolayı Türkiye Cumhuriyeti’ne ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’a şükranlarını sundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’nın, Uluslararası Kızıl Haç – Kızılay Hareketi nezdinde tanınabilmesi adına yardım talebinde bulunan Sezen’e, Oktay bu konuda tam destek vereceklerini iletti.

Kıbrıs sorunundaki dayatma ve çözümsüzlüğün insani yardım boyutunda da devam ettiğinin altını çizen Oktay, bu durumun kabul edilemez olduğuna değindi. Görüşmede, ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’nın Türk Kızılay ile iş birliği de ele alındı.

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26/05/2021 10:35