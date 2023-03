Oktay: Lefkoşa Yeni Devlet Hastanesi için ilk adımı attık

Türkiye Cumhuriyeti (TC) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC’yi sürdürülebilir bir ekonomiye kavuşturmak için gereken adımları ciddiyetle ve vakit kaybetmeksizin atmaya kararlı olduklarını ifade etti.

KKTC-TC 2023 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü’nün imzalanmasının ardından ortak basın toplantısında konuşan Oktay, “Bugün imza altına aldığımız bu anlaşma, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Kıbrıs Türk halkına olan desteğinin somut bir nişanesidir” dedi.

Oktay, “Türkiye olarak Kıbrıs Türkünün hak ettiği refah seviyesine ulaşması için bugüne kadar hiçbir çabayı esirgemedik, bundan sonra da gayretlerimizi aynı şekilde sürdüreceğiz. Eğitimden sağlığa, barınmadan ulaşıma, sanayiden ticarete her alanda güçlü Türkiye, güçlü KKTC hedefimize yılmadan emin adımlarla yürüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Oktay: “Kıbrıs Türklüğü ve Kıbrıs Türkü’nün egemenliği bizim öz meselemizdir”

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay KKTC-TC 2023 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü’nün imzalanmasının ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Oktay, sözlerine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a Londra’da yapılan saldırıyı esefle kınayarak ve Cumhurbaşkanı’na geçmiş olsun dileklerini ileterek başladı.

Oktay, “Tatar’ın karşılaştığı seviyesizlik, tahammülsüzlük Kıbrıs’ta çözümü kangren hale getirmeye çalışan zihniyetin bir göstergesidir. Sayın Tatar nezdinde Kıbrıs Türklüğü ve Kıbrıs Türkü’nün egemenliği bizim öz meselemizdir” dedi.

Oktay, bugün ülkeye gelmelerinin ardından deprem nedeniyle Adıyaman’da hayatını kaybeden "Şampiyon Meleklerin" kabirlerini ziyaret etiklerini ve ailelerini evlerinde ziyaret ederek, bir kez daha baş sağlığı dilediklerini kaydederek, “Rabbim böyle acıları bizlere tekrar yaşatmasın. Hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

-“Bu anlaşma, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kıbrıs Türk halkına olan desteğinin somut bir nişanesidir”

2023 Yılı İktisadi-Mali İşbirliği Anlaşması, altyapı yatırımları ve ekonominin canlandırılmasına ilişkin görüşmelerin tamamlandığını, Kıbrıs sorununun çözümü ve Maraş açılımına ilişkin gelişmelerin değerlendirilmesinin yapıldığını belirten Oktay, görüşmelerin Türkiye-KKTC işbirliği ve kardeşliğini çok daha ileri boyutlara taşıyacak, çok daha güçlü bir KKTC’yi oluşturacak somut çıktılara vesile olduğunu söyledi.

Kıbrıs Türk halkının refahı için, KKTC’yi sürdürülebilir bir ekonomiye kavuşturmak için gereken adımları ciddiyetle ve vakit kaybetmeksizin birlikte atmaya kararlı olduklarını ifaden Oktay, daha önce başlatılan Mesarya Ovası Sulama Projesi, Lefkoşa Çevre Yolu Projesi ve Lefkoşa 500 Yataklı Yeni Devlet Hastanesi Projesi gibi projelerin süratle tamamlanacağını bildirdi.

Oktay, “Bugün imza altına aldığımız bu anlaşma, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Kıbrıs Türk halkına olan desteğinin somut bir nişanesidir” şeklinde konuştu.

-“9 milyar 500 milyon liralık mali kaynağı hibe ve kredi şeklinde aktarıyoruz”

KKTC vatandaşlarına yatırım ve altyapı hizmeti sağlamaya devam ettiklerini ve her zaman daha iyisini sunmak adına çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Oktay, bugün imzalanan anlaşma ile 9 milyar 500 milyon lira tutarındaki mali kaynağın hibe ve kredi şeklinde aktarılacağını duyurdu.

Oktay, Kıbrıslı Türklerin konut ihtiyacını karşılamak için Gazimağusa Maraş bölgesinde 1192 konut ve sosyal donatıdan oluşan “Derinya Sosyal Konut Projesini” de başlatacaklarını, projenin ilk etabında 552 konut yapımı için 50 milyon lira ödenek tahsis edildiğini açıkladı.

OSB Altyapı İnşaatına Katkı Projesi’ne 100 milyon lira ödenek tahsis ederek, Güvercinlik Büyük Organize Sanayi Bölgesi’nin yapımına başlanacağını aktaran Oktay, bunun yanında Alayköy Organize Sanayi Bölgesinin kronikleşen atık su problemini de çözeceklerini söyledi.

“Lefkoşa Yeni Devlet Hastanesi için 50 milyon liralık başlangıç ödeneği ile ilk adımı attık”

Oktay, KKTC’nin 3. Sınıf yollarını Karayolları Projeleri ile yenileyerek bugüne kadar 114 km yolun hizmete açıldığına işaret ederek, Köy Yolları Projesi ile yüzlerce kilometreyi daha hizmete sunacaklarını kaydetti.

DSİ projeleri çerçevesinde toplamda 930 milyon lira kaynak tahsis ederek, 207 km'lik depo bağlantı hattının

çalışmalarına başlandığını vurgulayan Oktay, “Ada Geneli Dere Islahı, Gölet Temizliği ve Sulama Sistemlerinin Yenilenmesi Projesi ile yerel su kaynaklarını güçlendiriyor, Türkiye’den gelen su ile Güzelyurt ve Orta Mesarya Sulamalarına devam ediyoruz” dedi.

Oktay, hastanelere ilişkin de, 500 milyon lira kaynak kullanılan 100 yataklı Girne Askeri Hastanesi’nin bu yıl içerisinde tamamlanacağını, Lefkoşa 500 Yataklı Yeni Devlet Hastanesi’ni yapmak için 50 milyon liralık başlangıç ödeneği ile ilk adımın atıldığını kaydetti. Oktay, Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler için Tıbbi Cihaz ve Teçhizat hibelerine destek vermeyi sürdüreceklerini ekledi.

“E-Devlet ve Veri Merkez Projesi’ne 200 milyon lira kaynak tahsis edilerek, dijital hizmeti büyütmeye devam edeceğiz”

Hayata geçirilecek olan “ASELSAN Enerji Arz Güvenliğine Yönelik Orta Gerilim SCADA ve Depolama Projesi” ile enerji arz güvenliğinin sağlanması ve yaşanan enerji sorunlarının giderilmesi yönünde büyük bir adım atılmış olacağını kaydeden Oktay, ayrıca “ASELSAN Akıllı Ulaşım Sistemi Elektronik Denetim ve Akıllı Kavşak Projesi” ile daha güvenli, verimli ve akıllı bir karayolu ulaşım ağı sağlanacağını belirtti.

E-KKTC Programı kapsamında yürütülen 22 projenin 15’inin tamamlandığını söyleyen Oktay, şöyle konuştu:

“Sosyal Sigorta Sistemi uyumlandırmaya yönelik e-KKTC bünyesi altında e-Sigorta projesi ile ilgili kurumlarımız çalışmalara başlamıştır. KKTC’de sigortası olan, KKTC’de yaşayan ve ülkemizde tedavi olmak isteyen vatandaşlarımız ücret ödemeden tedavi olabilmesi sağlanacaktır.

2023 yılında da e-Devlet ve Veri Merkezi Projesi’ne 200 milyon lira kaynak tahsis ederek KKTC halkının dijital hizmetini büyütmeye devam edeceğiz.”

Oktay, "bağımsızlığın sembol eserleri olacak"; Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi, Millet Bahçesi, Cami ve Ek tesislerinin inşaatı, altyapı ve çevre düzenlemesi için Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Hizmet Binaları Projelerine de kaynak ayırdıklarını kaydetti.

''700 öğrenci kapasiteli, 7 yıllık eğitim verecek Gazimağusa İlahiyat Koleji Yapım projesine kaynak ayırdık”

Eğitime yönelik destekler hakkında da konuşan Oktay, 700 öğrenci kapasiteli, 7 yıllık eğitim verecek şekilde planlanan 27 dönüm arazi üzerine kurulacak ve 85 milyon lira maliyet öngörülen Gazimağusa İlahiyat Koleji Yapım projesine kaynak ayrıldığını duyurdu.

Gazimağusa ve Karpaz başta olmak üzere yeni okulların yapımı, mevcut okulların bakım ve onarımı için Eğitim ve Öğretim Hizmetlerinin Geliştirilmesi ve Katkı Projesi’ne 103 milyon lira kaynağın da tahsis edildiğini söyleyen Oktay, buna ek olarak, Deprem Denetleme Komitesi tarafından yapılan incelemeler sonucunda iyileştirme ihtiyacı tespit edilen 26 okula ilişkin iyileştirme çalışmalarına destek verileceğini belirtti.

“Bu hizmetler gelecekte de “Türkiye Yüzyılı” vizyonu ile devam edecek”

Oktay, KKTC Girişimcilik Projesi’ne ve diğer hibe projelerine verilen desteğin de devam edeceğini söyleyerek, Yeni Ercan Havalimanı’nın açılmasıyla ülkenin başat sektörlerinden turizme ve dolayısıyla sanayiden tarıma birçok sektöre yayılan olumlu ekonomik bir etkinin görüleceğine dikkat çekti.

Oktay, şunları kaydetti:

“Şimdiden, tüm Kıbrıs Türküne hayırlı olsun. Türkiye olarak Kıbrıs Türkünün hak ettiği refah seviyesine ulaşması için bugüne kadar hiçbir çabayı esirgemedik, bundan sonra da gayretlerimizi aynı şekilde sürdüreceğiz. Eğitimden sağlığa, barınmadan ulaşıma, sanayiden ticarete her alanda güçlü Türkiye, Güçlü KKTC hedefimize yılmadan emin adımlarla yürüyoruz.”

“Hükümetlerimiz dönemlerinde Türkiye’de olduğu gibi KKTC’de de çok önemli yatırımlara, hizmetlere imza attık” diyen Oktay, 20 yıllık tecrübenin birikimi ile yapılan bu hizmetlerin gelecekte de “Türkiye Yüzyılı” vizyonu ile devam edeceğinin altını çizdi.

Oktay, “Milletimizin iradesi ile önümüzdeki dönemde de yapacağımız hizmetlerin en büyük referansı yine, milletimizdir” şeklinde konuştu.

“2023 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması, KKTC’nin ve kardeşliğimizin yükselme zemini olacaktır”

Deprem felaketine yönelik vatandaşların yaralarının sarılması için yapılan çalışmalara da değinen Oktay, etkilenen vatandaşlara yapılan tüm desteklerin KKTC’de depremden etkilenenlere de sağlandığını kaydetti.

Oktay, Türkiye’den KKTC’ye gelen depremzede vatandaşlarının seçimlerde oy kullanabilmek amacıyla 2 Nisan'a kadar geçici olarak ikamet değişikliği yapabileceğini hatırlatarak, bu işlemden ötürü vatandaşların herhangi bir hak kaybı yaşamayacağını söyledi ve aksini iddia eden haberle kulak asılmaması çağrısında bulundu. Oktay, bu işlemlerin gerçekleştirilmesi için Lefkoşa ve Gazimağusa konsolosluklarının açık olacağını bildirdi.

“2023 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması, KKTC’nin ve kardeşliğimizin yükselme zemini olacaktır. Mevcut potansiyelin Türkiye’nin de destekleriyle stratejik atılımlara yönlendirilmesi sonucunda KKTC’nin geleceği çok daha berraktır” ifadelerini kullanan Oktay, şöyle devam etti:

“Kıbrıs Türkü’nün yaşam kalitesini ve mevcut imkânları yükseltecek iradeye, dirayete ve kudrete sahip olduğunu hepimiz biliyoruz. Ancak Ada’da mevcut statükonun iyileştirilmesi için artık uluslararası toplumun sorumluluğu tartışmasızdır. Uygulanan haksız ambargolara karşı Kuzey Kıbrıs ekonomisinin güçlenmesi için Türkiye elini de gövdesini de taşın altına koyarak finansal katkılar sağlamış; KKTC’nin kalkınma hamlesi için teşviklerle destek vermiştir. KKTC, haksız kısıtlama ve ambargolara rağmen, siyasal, sosyal ve ekonomik alanlarda önemli mesafeler kat etmiştir. Bu uzun soluklu mücadelede, Türkiye ve KKTC, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin ekonomik açıdan daha güçlü bir seviyeye gelmesi için her zaman elbirliğiyle, dayanışma içinde çalışmıştır; çalışmaya da devam etmektedir.”

“Türkiye, garantör ülke olarak sorumluluklarını bugüne kadar olduğu şekilde bundan sonra da yerine getirecektir”

Oktay, adada barış ve güvenliğin sağlanmasının sadece turizm açısından değil tüm yatırımlar ve ekonomik kalkınma açısından da önem arz ettiğini, Ada’daki mevcut statükonun devamıyla bunun sağlanamayacağın açık olduğu kaydederek, “Çözüm, Kıbrıs Türk Halkı’nın egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesiyle mümkündür” dedi.

“Kardeşlik bilinciyle birlikte hareket ederek KKTC’yi süratle ekonomik olarak daha sağlam, müreffeh ve rekabet edebilir bir yapıya kavuşturabileceğimize yürekten inanıyoruz” diye konuşan Oktay, sözlerini şöyle tamamladı:

“Türkiye ile Kıbrıs Türk Toplumu, her zaman olduğu gibi tek yürek oldukça, bu coğrafyada bizim hakkımıza, hukukumuza göz dikecek hiçbir unsur olamaz. Kıbrıs Türkü’nün geleceğe güvenle bakarak, barış, huzur ve refah içinde yaşamaya devam etmesi için Anavatan ve Garantör ülke olarak elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Aksini düşünenler her zaman olduğu gibi hayal kırıklığı yaşamaya mahkûmdur. Türkiye, garantör ülke olarak sorumluluklarını bugüne kadar olduğu şekilde bundan sonra da yerine getirecektir. Türkiye, Kıbrıs Türkünü hiçbir zaman yalnız bırakmamış, hak ve çıkarlarını korumak için her türlü çabayı göstermiştir. Bundan sonra da gerektiğinde hiçbir fedakârlıktan kaçınmayacaktır. Kuzey Kıbrıs’ın özgürlük mücadelesinde seve seve canlarını feda eden kahraman şehitlerimizin emanetine daima sahip çıkacağız”

Oktay, imzalanan 2023 İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması’nın hayırlı olmasını dileyerek, hazırlık sürecine katkı veren ve nihai hale getirilmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu.

31/03/2023 20:28