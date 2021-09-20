Oktay: Mavi Vatan'ı savunmak milli bir duruş gerektirir

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Mavi Vatan'ı savunmak milli bir duruş gerektirir, CHP'de bu milli duruş var mıdır, onu bilemeyiz onu kendileri sorgulasın." dedi.

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20/09/2021

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Oktay: Mavi Vatan'ı savunmak milli bir duruş gerektirir

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Başbakanı Ersan Saner, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

Oktay, burada yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Mavi Vatan'ı savunmak milli bir duruş gerektirir, CHP'de bu milli duruş var mıdır, onu bilemeyiz onu kendileri sorgulasın. Ülkemizin deniz yetki alanını sadece karasularıyla sınırlandırmaya çalışan anlayış, ancak ve ancak bir cehalet ya da ihanetin yansıması olabilir."

20/09/2021 16:46
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TAGS: fuat oktay
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