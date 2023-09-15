Şair ve yazar Oktay Öksüzoğlu, ‘Türk Dünyası Şiir Ödülü’ne layık görüldü

Türkiye Cumhuriyeti Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Kurumu tarafından yapılan açıklamada, “Türk Dil Kurumu ve Türk Devletleri Teşkilatı iş birliğinde Türk dünyasının ortak kültür değerlerinin vurgulanması amacıyla Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden birer şaire "şiir" dalında ödül verilmesi planlanmıştır. 26-27 Eylül 2023'te Bakü'de (Şuşa) düzenleyeceğimiz "Dilde, Fikirde, İşte Birlik Türk Dünyası Edebiyat (Şiir) Ödülleri" programı kapsamında uluslararası kurum ve kuruluşlardan gelen teklifler ve değerlendirmeler sonucunda şahsınız bu ödüle layık görülmüştür” denildi.

Açıklamada ayrıca, ödüle layık görülmesinden dolayı Oktay Öksüzoğlu tebrik edildi ve törene davet edildi.