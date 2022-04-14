Oktay: Popülist yaklaşımlardan uzak hareket edilmeli

Başbakan Faiz Sucuoğlu ile Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay görüşmelerinin ardından ortak basın açıklaması yaptı. 2022 Ekonomik ve Mali Protokolün de imzalandığı basın toplantısında Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’dan popülizmden uzak bir yönetim sergilenmesi gerektiği vurgusu yapıldı.

Oktay, KKTC halkına dünya standartlarında hizmet sunmaya her zaman olduğu gibi devam edeceklerini ifade ederek hastane, yol, enerji artırımı, su gibi çok sayıda projeyi KKTC makamlarıyla eş güdüm halinde hayata geçireceklerini belirtti.

Oktay, popülizmden uzak sürdürülebilir çalışmaları hayata geçirmenin önemine de dikkat çekerek “KKTC tarafının belirlenmiş kalkınma hedeflerine ulaşması için, bunlara ne engel varsa mevzuata uygun şekilde gidereceğine olan inancımız tamdır. Kıbrıslı Türklerin hak ettiği refah seviyesine ulaşması için çabalarımız sürecek. KKTC hükûmetinden beklentimiz popülist yaklaşımlardan uzak, sürdürülebilir çalışmaları hayata geçirmektir” dedi.

Oktay Kıbrıs konusunda da açıklamalarda bulunarak, “Kıbrıs Türk tarafı adil kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme kavuşulması için her türlü çabayı gösterdi. Rumlar aynı şekilde karşılık göstermedi. Ziyan edilecek Bir 50 yılımız daha yok. Adada iki eşit halk iki eşit egemen devlet vardır. KKTC makamlarının Maraş'ta attığı adımları ve bundan sonraki adımları da aynı şekilde destekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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14/04/2022 14:21