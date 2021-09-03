Oktay: Rumlar sondaja başlarsa biz de başlarız

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03/09/2021

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Oktay: Rumlar sondaja başlarsa biz de başlarız

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ortak basın açıklaması yaptı. Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri değerlendiren Oktay, "Rumlar sondaja başlarsa karşılık olarak biz de başlarız" dedi.

Bölgesel konular hakkında bilgi veren Oktay, "Türkiye olarak son iki aydır yoğun bir afet dönemi yaşadık ama hamdolsun hepsinin üstesinden gelmeyi başardık" dedi.

Akdeniz'deki Suriye kaynaklı petrol sızıntısının şu an için risk oluşturmadığını söyleyen Oktay, gerekli tedbirlerin alındığını ifade etti.

Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri de değerlendiren Oktay, "Rumlar sondaja başlarsa karşılık olarak biz de başlarız" açıklamasını yaptı.

03/09/2021 21:09
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TAGS: Oktay: Rumlar sondaja başlarsa biz de başlarız, haberkibris,
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