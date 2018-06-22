Oktay Sami Şölen, Cezaevi’ne gönderildi

Girne’de Tims Cafe önünde katle teşebbüs ve çeşitli suçlardan tutuklanan zanlı Oktay Sami Şölen yeniden yargıç huzurundaydı.

Zanlının görülecek davalarda hazır bulunmasını sağlamak amacıyla 70 günü geçmemek kaydıyla Lefkoşa Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesi emri verildi.

Girne’de, 18 Haziran’da Ozanköy Uğur Mumcu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Tims Cafe önünde, katle teşebbüs, kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde taşıma, tasarruf ve kullanma, meskun mahalde ateş açma, kasti hasar, şiddet tehdidi ve cinsel taciz suçlarını işleyen zanlı Oktay Sami Şölen, yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Tahkikat sorumlusu, işlenen suçun ağır cezada yargılanmayı gerektiren müebbet hapisliğe kadar giden bir suç olduğunu, TC ve KKTC vatandaşlığı bulunan zanlının, hakkında görülecek davada yargılanmamak için yurt dışına kaçma ve aynı suçu tekrarlama ihtimali olduğunu ifade etti ve zanlının hükümsüz tutuklu olarak, 3 ayı geçmemek kaydıyla Lefkoşa Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti.

Zanlı avukatı Mustafa Şener de zanlının uygun bir teminata bağlanarak tutuksuz yargılanmasını talep ederek, kefiller olarak göstereceği zanlının oğlu Mehmet Can Şölen ve annesi Hüsniye Şölen ile zanlıyı mahkemeye tanık olarak çıkardı.

Girne Kaza Mahkemesi Yargıcı Mesut Mesutoğlu da zanlı ve tanıkların ifadelerini çelişkili bulduğunu, tanıkların kefilliklerini muteber bulmadığını belirti.

Yargıç Mesutoğlu, zanlının hakkında görülecek davalarda hazır bulunmasını sağlamak ve aynı suçu tekrarlamasını önlemek amacıyla 70 günü geçmemek kaydıyla, hükümsüz tutuklu olarak Lefkoşa merkezi Cezaevine gönderilmesi emrini verdi.

BRTK