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Oktay, Sucuoğlu ile telefonda görüştü

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Başbakanı Sucuoğlu ile telefonda görüştü.

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04/01/2022

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Oktay, Sucuoğlu ile telefonda görüştü

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Faiz Sucuoğlu ile telefonda görüştü.

Görüşmede, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC halkının yeni yılını kutlarken, KKTC Başbakanı Faiz Sucuoğlu da yeni yıl tebriklerini iletti.

İkili ilişkilerin de gündeme geldiği görüşmede, Türkiye ve KKTC arasında her alanda süren iş birliğinin devamı konusunda mutabık kalındı.

04/01/2022 14:40
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TAGS: Oktay, Sucuoğlu, görüştü
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