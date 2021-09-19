Oktay, Tatar'a başsağlığı diledi

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19/09/2021

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Oktay, Tatar'a başsağlığı diledi

Türkiye Cumhuriyeti (TC) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kayınvalidesi vefat eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile eşi Sibel Tatar'a taziyelerini iletti.

Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Tatar'ın kayınvalidesi ve eşi Sibel Tatar ile Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz'in anneleri Ayten Deniz'in vefatı dolasıyla aile fertlerini telefonla aradı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar ve Turgay Deniz de taziye dileklerini ileten TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a teşekkür etti.

 

19/09/2021 16:26
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TAGS: Oktay, Tatar’a başsağlığı diledi, HABERKİBRİS,
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