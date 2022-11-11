Oktay: Türk Dünyasına ve Kıbrıs Türkü kardeşlerimize hayırlı olsun

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11/11/2022

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Oktay: Türk Dünyasına ve Kıbrıs Türkü kardeşlerimize hayırlı olsun

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin, Türk Devletleri Teşkilatı'na (TDT) gözlemci üye olarak kabul edilmesinin, Türk dünyasına ve Kıbrıs Türklerine hayırlı olmasını diledi.

Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, aile meclisimiz olarak gördüğümüz Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olarak kabul edilmiştir. KKTC, geçmişi ve geleceğiyle Türk dünyasının ayrılmaz bir parçasıdır. Bu güzel başlangıç, Türk Dünyasına ve Kıbrıs Türkü kardeşlerimize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

11/11/2022 11:11
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TAGS: fuat okray, haber, kıbrıs
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