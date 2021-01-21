Oktay: Türkiye olarak tüm imkanlarımızla kardeşlerimizin yanındayız

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21/01/2021

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Oktay: Türkiye olarak tüm imkanlarımızla kardeşlerimizin yanındayız

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC’de meydana gelen deprem sebebiyle tüm Kıbrıs Türk halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, meydana gelen deprem nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Oktay, Twitter hesabındaki paylaşımında, "KKTC'de meydana gelen deprem nedeniyle tüm Kıbrıs Türk halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Türkiye olarak tüm imkanlarımızla kardeşlerimizin yanındayız." ifadelerini kullandı.

 

21/01/2021 19:35
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TAGS: fuat oktay, haberkibris, kıbrıs, deprem,
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