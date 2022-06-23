Oktay: Uluslararası toplum olan biteni Rum kesiminin gözlükleriyle izliyor

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Cumhurbaşkanı Tatar’la ortak basın toplantısında konuştu

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kıbrıs konusunda samimi bir muhasebe yapmaktan uzak olan uluslararası toplumun olan biteni Rum kesiminin gözlükleriyle izlemeye devam ettiğini vurgulayarak, Rum kesiminin tek taraflı propagandasına kulak vermeyi tercih eden kimi kesimlerin de bu bayat hezeyanların sözcülüğünü yaptığını söyledi.

Oktay ve Cumhurbaşkanı Ersan Tatar, baş başa görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ortak basın açıklaması düzenledi.

Oktay, Karpaz Tatlısu Mersinlik bölgesinde çıkan yangının yürekleri yaktığını belirterek, Kıbrıs Türk halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

KKTC'de konuşlu helikopterle yangına havadan ilk müdahalede bulunulduğunu belirten Oktay, yangının söndürülmesi için yoğun bir çalışma sürdürüldüğünü belirtti.

KKTC'nin istikrar içinde gelişerek tüm kurum ve kuruluşlarıyla güçlenmesine büyük önem verdiklerini belirten Oktay, Kıbrıs Türkü'nün 1571'den beri asli unsuru olduğu kendi topraklarında, egemenliğini pekiştirmesi için desteklerinin tam olduğunu söyledi.

Kıbrıs konusunda samimi bir muhasebe yapmaktan uzak olan uluslararası toplumun olan biteni Rum kesiminin gözlükleriyle izlemeye devam ettiğini vurgulayan Oktay, Rum kesiminin tek taraflı propagandasına kulak vermeyi tercih eden kimi kesimlerin de bu bayat hezeyanların sözcülüğünü yaptığını söyledi.

Oktay, Türkiye'nin KKTC'ye desteği tam olduğunu kaydederek “Karalamalar ve sindirme çabaları hiçbir şekilde bizi yıldıramaz. Kıbrıs Türkü'nün yalnız olmadığını ve yalnız bırakılmayacağını her daim gösterdik, gösteriyoruz. Rum kesimi Maraş sahilinin canlandığını görünce BM Güvenlik Kuruluna koşsa da Yunanistan Avrupa Birliğinin gölgesinden medet umsa da egemen eşitlik gerçeği değişmeyecek” dedi.

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23/06/2022 18:09