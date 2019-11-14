Oktay ve beraberindeki heyet KKTC’de…

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC’nin 36’ncı kuruluş yıldönümü kutlama etkinliklerine katılmak ve temaslarda bulunmak üzere beraberindeki heyetle bu akşam KKTC’ye geldi.

Protokol Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, heyeti Ercan Havalimanında Başbakan Ersin Tatar, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri , KKTC-TC Dostluk Grubu Başkanı Hasan Topal ve diğer bazı askeri ve sivil yetkililer karşıladı.

Heyette, TBMM Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, AK Parti Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan, Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ve 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla bulunuyor.

TMMM Eski Başkanı ve Eski Başbakan AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım da eşiyle birlikte, Cumhuriyet Meclisi’nin davetiyle KKTC’ye geldi.

14/11/2019 22:39