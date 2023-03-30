Oktay yarın KKTC’ye geliyor

 Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay resmi temaslarda bulunmak üzere yarın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne geliyor.

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30/03/2023

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Oktay yarın KKTC’ye geliyor

 Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay resmi temaslarda bulunmak üzere yarın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne geliyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ülkede bulunacağı sure içinde Başbakan Ünal Üstel ile bir araya gelecek, heyetler arası toplantılara katılacak.

Başbakan Ünal Üstel, katıldığı bir programda, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’ın KKTC’de bulunacağı süre içinde iki ülke arasındaki mali iş birliği protokolün de yenileneceğini söyledi.

Oktay’ın ziyaretiyle ilgili detayların gün içinde Başbakanlık tarafından açıklanması bekleniyor.

30/03/2023 15:09
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TAGS: fuat okray, haber, kıbrıs
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