Oktay’dan Ataoğlu’na geçmiş olsun telefonu

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, trafik kazası geçiren, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı ve Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu’nu arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Oktay, Güzelyurt’taki seçim çalışması sonrası Lefkoşa’ya dönüşünde geçirdiği trafik kazasında yaralanan ve Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınan Ataoğlu’nu arayarak sağlık durumu hakkında bilgi aldı, kendisine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ataoğlu’nun içerisinde bulunduğu araç köpeğe çarpmamak ini fren yapmış Ataoğlu başını ön koltuğa çarparak boynunda ezilme şikayetiyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

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22/01/2022 13:18