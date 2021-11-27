Oktay’dan Doğu Akdeniz açıklaması

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin meşru haklarını savunduklarını vurguladı.

Oktay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığının 2022 yılı bütçesi görüşmelerinde, milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı.

Doğu Akdeniz’deki çalışmalarla ilgili konuşan Oktay, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin meşru haklarını savunduklarını vurguladı, “Deniz yetki alanlarının diyalog ve iş birliğiyle hakkaniyet ilkesi çerçevesinde sınırlandırılması çalışmalarına hız verdik.” dedi

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27/11/2021 14:12