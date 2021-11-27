Oktay’dan Doğu Akdeniz açıklaması

ads ads ads ads
27/11/2021

ads
ads
ads
Oktay’dan Doğu Akdeniz açıklaması

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin meşru haklarını savunduklarını vurguladı.

Oktay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığının 2022 yılı bütçesi görüşmelerinde, milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı.

Doğu Akdeniz’deki çalışmalarla ilgili konuşan Oktay, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin meşru haklarını savunduklarını vurguladı, “Deniz yetki alanlarının diyalog ve iş birliğiyle hakkaniyet ilkesi çerçevesinde sınırlandırılması çalışmalarına hız verdik.” dedi

27/11/2021 14:12
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Oktay’dan Doğu Akdeniz açıklaması
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.