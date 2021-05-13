Oktay'dan KKTC halkına kutlama

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13/05/2021

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Oktay'dan KKTC halkına kutlama

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC halkının Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AA muhabirine yaptığı yazılı açıklamada, "Kıbrıs Türk halkının Ramazan Bayramı'nı gönülden kutluyor; bayramın tüm İslam alemine ve insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum. Sevdiklerimizle yeniden buluşacağımız ve bayramı tüm coşkusuyla yaşayacağımız sağlıklı ve huzurlu günlere Türkiye ve KKTC dayanışması içinde erişmemizi Rabbimizden niyaz ediyorum. Bayramımız mübarek, her günümüz bayram olsun" ifadelerini kullandı.

13/05/2021 17:51
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TAGS: Fuat Oktay, KKTC, haber
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