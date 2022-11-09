Oktekin'in ölüm sebebi belli oldu!
75 yaşındaki Christine Margaret Rose OKTEKİN'in ölüm sebebi açıklandı.
09/11/2022
Kayalar bölgesinde kalmakta olan 75 yaşındaki Christine Margaret Rose OKTEKİN'in ölüm sebebi açıklandı.
Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre;07.11.2022 tarihinde, Kayalar’da, kalmakta olduğu ikametgah içerisinde ölü olarakbulunan Christine Margaret Rose OKTEKİN(K-75)’in yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “çoklu organ yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.