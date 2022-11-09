Oktekin'in ölüm sebebi belli oldu!

75 yaşındaki Christine Margaret Rose OKTEKİN'in ölüm sebebi açıklandı.

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09/11/2022

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Oktekin'in ölüm sebebi belli oldu!

Kayalar bölgesinde kalmakta olan 75 yaşındaki Christine Margaret Rose OKTEKİN'in ölüm sebebi açıklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre;07.11.2022 tarihinde, Kayalar’da, kalmakta olduğu ikametgah içerisinde ölü olarakbulunan Christine Margaret Rose OKTEKİN(K-75)’in yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “çoklu organ yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

09/11/2022 14:25
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TAGS: Christine Margaret Rose OKTEKİN, ölüm, neden,
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