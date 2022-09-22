Okul döneminde kulaklara dikkat

Geniz eti, bademcik problemleri ve orta kulak iltihapları çocuklarda en yaygın görülen kulak burun boğaz şikayetlerinin başında geliyor. Özellikle kreş ve okul döneminde tekrarlayan bu hastalıklar çocuklarda gelişme geriliği, işitme kaybı ve dil gelişim bozukluğu gibi önemli problemlere neden olabiliyor. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Güven Güvenç, bu konuda şu bilgileri paylaştı.

Maskeler diğer virüslerden de koruyordu

Covid-19 önlemleri kapsamında pandeminin başında kullanılan maskeler sadece koronavirüsten değil, diğer solunum yolu enfeksiyonlarından sorumlu virüslerden de koruyordu. Okullarda maske zorunluluğunun kalkması ile birlikte çocuklar pandemi öncesi dönemdeki gibi tüm virüslere daha açık hale geldi.

Geniz eti hangi sıkıntılara yol açabilir?

Geniz eti burnun arkasında yer alan, 5 yaşına kadar büyüyen, bu yaştan sonra küçülmesi beklenen bir organdır. Mikroplar için bir rezervuar görevi görerek östaki tüpü aracılığı ile orta kulak iltihaplarına yol açabilir, çocukluk çağı sinüzitlerini tetikleyebilir ve östaki tüpünün ağzını tıkayıp orta kulakta sıvı birikimine neden olabilir.

Östaki tüpü ne işe yarar?

Östaki tüpü geniz ile orta kulak bağlantısını yapan, orta kulağın havalanmasını, drenajını ve basınç dengesini sağlayan bir organdır. Doğumda daha yatay bir konumda iken 7 yaşında olgunluk açısı olan 45 dereceye erişir.

Kreşin ilk yılı kritik

Küçük çocuklarımız kreşe ilk başladıklarında üst solunum yolu enfeksiyonlarından sorumlu mikropları birbirlerine rahatlıkla bulaştırabilirler. Çocuğun bağışıklık sistemi henüz olgunlaşmadığı için bu durum tekrar eden enfeksiyon atakları ile can sıkıcı hale gelebilir. Ebeveynlerin bu süreçte sabırlı olmaları önemlidir.

Sessiz orta kulak iltihabı nedir?

Çocuklardaki klasik orta kulak iltihabında kulak ağrısı ve yüksek ateş görülebilirken sessiz orta kulak iltihabında ağrı ve ateş olmaz. Kulak zarının arkasında sıvı birikimi vardır. Bazı olgularda alerji de sürece katkıda bulunabilir. En önemli bulgusu işitme kaybıdır. Bu tam bir sağırlık olmadığı için televizyonun sesini çok açma, çocuğa arkadan seslenince duymaması ve önden seslenince duyması, okul başarısında azalma gibi semptomlara dikkat edilmelidir. Tanı için ebeveynlerin ve öğretmenlerin bu konudaki farkındalığının yüksek olması ve çocuğun ilgili hekime muayeneye götürülmesi gerekir. Muayenede kulak zarındaki değişiklikler ve kulak testleri yol göstericidir.

Öncelikle 10 günlük antibiyotik tedavisi ve burun spreyleri gibi bazı yardımcı ilaçlar verilerek çocuk izlenir. Olguların büyük çoğunluğunda ilaç tedavisiyle kulaktaki sıvı yok olsa da 3 aya varan takiplerde gerileme olmazsa cerrahiye başvurulur. Ameliyatta geniz eti alınarak kulaklara tüp takılır. Söz konusu tüpler orta kulağın havalanmasını sağlar ve dışarıdan görülmez. Klasik tüpler ortalama 6 ila 9 ayda büyük oranda kendiliğinden düşer. Bir yılı aşkın takipte tüpler düşmemişse kulak burun boğaz uzmanı tarafından çekilerek alınabilir.

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22/09/2022 09:51