Okul Finalleri Nefesleri Kesti

Milli Eğitim Bakanlığı Milli Günler, Okul Sporları ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon Şubesi tarafından 2022-2023 eğitim - öğretim yılı kapsamında Şampiyon Melekler Basketbol Gençler Kategorisi (kız - erkek) final maçları muhteşem görüntülere sahne oldu.

KKTC Basketbol Federasyonu’nun hakem, organizasyon ve maçların canlı yayını ile destek verdiği organizasyonda erkekler final maçı nefesleri kesti ve şampiyon TMK’yı 84-83 mağlup eden YDÜ oldu.

Kızlarda ise şampiyonluğu YDÜ’yü yenen Levent Koleji kazandı.

Atatürk Spor Salonu’nda oynanan Final maçlarında tribünler tıklım tıklım dolarken, tezahüratlar ve coşku görülmeye değerdi. Mücadeleler öncesinde Türkiye’deki deprem felaketinde yaşamlarını yitiren değerlerimiz için saygı duruşunda da bulunuldu.

Bu habere tepkiniz:



17/03/2023 11:09