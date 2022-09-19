Okul Fobisinin Nedeni Anneler mi?

Okulların açılmasıyla birlikte hem ebeveynler hem de çocuklar için ‘Okul Fobisi’ kâbusu tekrar gündeme geldi. Okula uyum sürecinin yarattığı sorunlar hem aileler hem de çocukları daha derin endişelere sevk ediyor. Ebeveyn ve çocuklar için sıkıntılı bir sürece işaret eden ‘Okul Fobisi’ kavramını Eğitim Danışmanı ve Öğrenci Koçu Murat Karcıoğlu değerlendirdi.

Karcıoğlu, “Anneler okul fobisinin tetiklenmesinde ana faktör olabiliyor. Aşırı koruyucu anneler okul fobisini tetiklediğinden annelerin bu konuda biraz daha dikkatli davranması gerekiyor.” dedi.

Okul korkusu mu yoksa okul fobisi mi?

Okul fobisinden söz ederken pek çok ebeveyn için okul korkusu mu yoksa okul fobisi mi gibi bir kafa karışıklığı ortaya çıkar. Okula gitme konusunda isteksizlik olması korku ile ilişkilendirilse de bu isteksizliğin çok şiddetli bir kaygıyla bütünleşmesi okul fobisini gündeme getirir. Ebeveynler için bu iki kavram arasındaki farkı doğru bir şekilde değerlendirmek ve çocuğa buna göre davranmak gerekir. Özellikle fobinin varlığını tespit ederken birkaç haftalık kaygının varlığını ve okulun bütün çabalara rağmen okula ısınamadığını gözlemlemek gerekiyor.

Çocuğun okul fobisi olduğunu belirlemek çoğu zaman zorlayıcı olsa da sıkıntı, ağlama, sinirlilik hali, uykusuzluk ve saldırganlık gibi etkenler önemli birer ipucu. Okul açıldığında artan mide ağrıları ya da bitmek tükenmek bilmeyen baş ağrıları da okul fobisinin birer göstergesi olabiliyor.

Aşırı koruyucu annelik okul fobisini tetikliyor!

Okul fobisinin ortaya çıkmasında farklı faktörlerden söz edilirken aşırı koruyucu anne olmak da bu sorunu tetikleyebiliyor. Çocuklara evde kol kanat geren annelerin çocukların bütün arzularını yerine getirmesi ve çocuğu bütün tehlikelere karşı bir kalkan göreviyle koruması okul fobisine zemin hazırlıyor. Aşırı özenle büyütülen ve her isteği yerine getirilen çocuğun okulda karşılaştığı zorluklar ve akranlarıyla yaşadığı problemler nedeniyle okuldan uzaklaşmaya başladığı gözlemleniyor.

Anneler tarafından farkında olunmayan bu durum çocuğun okul ile iyi ilişkiler kurmasında önemli bir engele dönüşüyor. Üstelik onu koruyan anneden kopmak istemeyen çocuk, okula karşı bir cephe oluşturmaya başlıyor. Peki, bu sorunu çözmek imkânsız mı?

Okul fobisinin nedeni sizseniz çözümü de sizsiniz!

Bir anne olarak çocuğunuzu aşırı korumanın sonucunda okul fobisini tetiklemişseniz bu problemi çocuğunuzla birlikte aşmayı denemelisiniz. Özellikle çocuğunuzu heyecanlandıracak bir okul alışverişi, okula gidişte çocuğunuza eşlik etmek, okul çıkışında endişeye neden olacak gecikmelere neden olmamak ve çocuğa okulun iyi bir yer olduğunu aşılamak önemlidir. Sorunun çözülmesinde özenli bir yaklaşım okul fobisinden kurtulmayı kolaylaşacaktır.

Murat Karcıoğlu Hakkında:

Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği bölümünden özel başarı bursları ile mezun olan Murat Karcıoğlu almış olduğu ulusal ve uluslararası eğitimlerle Yaratıcı Drama, Yaratıcı Yazarlık, Okuduğunu Anlama ve Hafıza Teknikleri, Düşünme Becerileri, Öğrenci Koçluğu Eğitim Danışmanlığı gibi alanlarda danışmanlık ve eğitimler veriyor.

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19/09/2022 13:05