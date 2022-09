Okul hazırlığına Metgin’den büyük destek

Her yıl okul hazırlığı döneminde hediyeli kampanyalar yapan, KKTC’nin en büyük hızlı tüketin ürünleri tedarikçisi Metgin Ltd bu yıl çıtasını yükselterek toplam 200,000 TL değerinde alışveriş çeki dağıtıyor.

Çeşitli marketlerde hazırlanan BACK TO SCHOOL reyonlarından alışveriş yapan müşteriler, reyonda olan her ürün için bir çekiliş bileti doldurarak çekilişe katılmaya hak kazanacak. 15 Ekim’ e kadar her 15 günde bir yapılacak çekilişlerde toplam 400 adet 500TL değerinde DENİZ PLAZA alışveriş çeklerinden kazanma şansı yakalayacak.

Amaçlarının aile bütçesine katkı sağlarken çocuklara sağlıklı kahvaltı yapma alışkanlığını kazandırmak olduğunu belirten Metgin yetkilileri, kampanya sonunda toplam 200.000 TL değerinde alışveriş çeki dağıtılacağını aktardı.

Bu habere tepkiniz:



06/09/2022 18:37