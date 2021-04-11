Sağlık Bakanlığı tarafından okul hemşirelerine antijen testi uygulama eğitimi verildi.

Sağlık Bakanlığı, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi hemşirelerinin Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı'na bağlı olup, eğitime başlayan tüm özel okullarda görevli "okul hemşirelerine" antijen testi uygulama eğitimi verildiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı Hemşirelik Amiri Güley Abatay ve Temel Sağlık Hizmetleri Başhemşiresi Özlem Durmaz ve Nursel Öztürk tarafından verilen uygulamalı eğitimler sırasında Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Genel Orta Eğitim Dairesi Müdürü Ali Yaman, Talim ve Terbiye Dairesi Müdürü Murad Aktuğ da hazır bulundu.

Antijen testler rutin olarak her hafta okula giden öğrencilere uygulanıyor.

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11/04/2021 20:29