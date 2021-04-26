Okul içerisinde hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı

Haspolat’da Haspolat Meslek Lisesi’nin içerisine girerek hırsızlık yapan zanlı Ali Arayıcı tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Aytaç Çebi olayla ilgili bulguları aktardı. Çebi huzurda bulunan zanlı Ali Arayıcı’nın “Bina Açma, Sirkat Mülke Tecavüz, Yetkili Makamdan KKTC de İzinsiz İkamet Ve Sokağa Çıkma Yasağına Aykırı Hareket” Suçlarına methaldar olduğunu söyledi. Polis, 25 Nisan 2021 tarihinde saat 14.15 raddelerinde Haspolat Lefkoşa’da, zanlı Ali Arayıcı’nın Haspolat Meslek Lisesi’nin güneye bakan kapalı fakat kilitsiz vaziyette bulunan alüminyumdan yapılmış penceresini hasara uğratmaksızın açıp içerisine girdikten sonra bina içerisinde bulunan 600 TL değerindeki hurda bakırları, elektrik kablolarını ve 1 adet büyük el arabasını sirkat ettikten sonra aynı yerden çıkış yaptığı sırada suçüstü yakalandığını söyledi. Polis tutuklanan zanlının gönüllü ifade vererek suçunu itiraf ettiğini ve tahkikatın tamamlandığını mahkemeye aktardı. Polis zanlının ülkede 9 Eylül 2019 tarihinde itibaren kaçak olarak bulunduğunu ve kalacak yeri bulunmadığını belirterek davasında hazır olması maksadı ile uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının davasında hazır olması maksadı ile 45 günü geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi. (Kamalı Haber)

Bu habere tepkiniz:



26/04/2021 11:18