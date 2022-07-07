Okul öncesi çocuklar için yaz aktivite önerileri!

Çocuğunuzun aşamalı olarak alıştığı, okul hayatının ilk basamağı olan anaokuluna minik bir ara verildi. Peki, okul öncesi çocuklar için yaz tatilinde neler yapılabilir? Uzmanından önerileri sizler için kaleme aldık.

Öncelikle tatiller ailece en güzel anların yaşandığı ve geriye güzel anıların biriktiği zaman dilimidir. Çocuğunuzun yaşına ve özelliklerine uygun programlanmış verimli bir tatil zihinsel, duygusal, akademik ve sosyal gelişimine katkı sağladığı muhakkak. Aile içi iletişimi artırıp tatil sürecinde neler yapılabileceği çocuklarınızla sohbet ederek, birlikte planlamak ise işin ilk adımı.

BÜMED MEÇ Okulları Müdür Yardımcısı ve Erken Çocukluk Eğitim Uzmanı İkbal Taşoluk Zembilören’e göre;anaokulu yaş grubu çocukları somut zeka sürecinde olduğundan, öncesinde nasıl bir tatil yapacağınızı ve süresini resimleyerek bir tatil kitapçığı oluşturmak tatilin ilk adımı olabilir. Bu , çocuğunuzun tatil kavramını daha anlamlı hale getirmesini sağlayacaktır. İletişiminizi güçlendirmek için bol bol oyun oynamak ta çocuğunuzu daha derinden keşfetmek ve ilgi alanlarını görmek için etkili bir yöntem. Lego ve ahşap bloklardan tasarım yapıp grup bilincini geliştirip, beraber yaptığınız bu tasarımları kağıtlara çizmesini sağlayarak küçük kas gelişimlerini destekleyebilirsiniz diyen Zembilören, diğer tavsiyelerini şu şekilde sıralıyor;

Kaşık, kepçe vb. aletleri kullanarak bir kaptan diğerine bir şey aktarmasını sağlayabilirsiniz. Küçük kas gelişimini destekleyen bu çalışmada kuru baklagillerden faydalanabilirsiniz.

Bol bol açık hava oyunlarına yer verin, büyük kas gelişimini destekleyici bisiklet binme, paten ikili top oyunları oynayabilirsiniz.

Günlük yaşam becerilerini destekleyecek görevler verebilirsiniz; örneğin yatağını toplama, yemek yapmak, kahvaltı hazırlama, odasını düzenlemek gibi.

Gezdiğiniz tatil yerleri veya müzelerin resmini çizerek ya da fotoğrafını yapıştırarak kitapçık hazırlayabilirsiniz. Tatil bitiminde tüm bu resimlerin bulunduğu kitapçık üzerinden sohbet ederek beğendiği ve beğenmediği yerler, nedenleri ile konuşabilirsiniz. Bilişsel gelişimini desteklediğiniz bu etkinlikle hatırlama ve yorum yapma becerilerini geliştirmiş olacaksınız.

Evdeki atık malzemeleri kullanılarak çocuğunuzla beraber sanat atölyesi yapabilirsiniz.

Çocuğunuzun ilgisine yönelik kitapları okuyarak canlandırmalar yapılabilirsiniz. Bu tür canlandırmalarla kitabın konusunu ve karakterlerin duygularını daha iyi anlamasını sağlamış olacaksınız.

Sizlerin çocuklukta oynadığı geleneksel oyunlar hakkında konuşup günümüze nasıl uyarlayabileceğiniz hakkında beyin fırtınası yapıp yeni oyunlar planlayabilirsiniz.

Aile sinema saatleri ve kitap okuma saatleri belirleyebilirsiniz.

Yaş grubuna uygun bilişsel gelişimi destekleyici kelime oyunları, bilmeceler, dikkat oyunları ve puzzle yapabilirsiniz.

Beraber yakın çevreye doğa gezileri yapılabilir, eğer bu mümkün olamazsa dışarıda yürüyüş, egzersiz yapılabilirsiniz. Çocuğun mutlaka hareket etmesi, fiziksel gelişimini destekleyecek aktiviteleri ihmal etmemesi ve enerji sarf etmesi gerekmektedir.

Çevresinde bulunan yaşıtları, arkadaşları ile bir araya gelerek okulda deneyim kazandıkları sosyalleşmenin devam etmesini sağlayabilirsiniz.

Çocukların hafızalarını güçlendirici oyunlar oynayabilirsiniz. Örneğin; odadaki nesnelerin yerlerini 30 saniye boyunca incelerler ve sonrasında bir oyuncu dışarı çıkarılır. Odada nesnelerin yerlerini değiştirerek ya da eksilterek düzenleme yapılır. Dışardaki oyuncu odaya geri çağırılır ve odadaki değişiklikleri veya eksilen nesneyi bulmaya çalışır.

Çocuğunuzla beraber saksıya veya bahçenize bitkiler dikerek, bakımını çocuğunuza verebilirsiniz. “Bitkim Büyüyor” kitapçığı hazırlayarak bitkinin gelişimini her hafta hem resmini çizip şeklini ve rengini görselleştirmiş olursunuz. Bitkinin boyunu ise cetvel yardımı ile ölçerek kenarına sizin yardımınızla rakamlarını yazabilir. Bu şekilde fen ve matematiği anlamlandırma çalışması yapmış olursunuz.

Evdeki oyuncakları özelliklerine göre gruplamalarını isteyebilirsiniz. Örneğin; bebekler, arabalar, toplar, küpler gibi. Ayrıca renklerine göre de ayırabilirsiniz.

Ailece yaratıcı hikâyeler oluşturabilirsiniz. Öncelikle kahramanlar, yer, zaman, öykünün konusu belirlenir. Ardından bu haritaya göre hikâyeler oluşturabilirsiniz.

Dışarıdayken güneşli yerde oluşan gölgeleri yakalama oyunu oynayabilirsiniz. Eşyaların veya oyuncakların gölgesini çıkarmasına yardımcı olabilirisiniz.

Çocuğunuzla sohbet ederken hayal güçlerini geliştiren sorular yöneltmeye ve sohbeti eğlenceli hale getirmeye özen gösterin.

* Sana sarıldığımda ne hissediyorsun?

* Bir masal kitabı yazsaydın konusu ne olurdu?

* Hangi seslerden hoşlanırsın?

* Seni en rahatsız eden şey nedir?

* Uyandığın zaman aklına ilk ne geliyor?

* Sence çiçekler bizi duyuyor mu?

* Musluklardan su yerine süt aksaydı ne olurdu?

* Bir gün boyunca dışarda ne yapmak isterdin?

* Bugün en çok neye güldün?

* Gözyaşların çikolata gibi aksaydı ne olurdu? …. Gibi sorularınızı çoğaltabilirsiniz.

* Her günün sonunda yaptıklarınız hakkında sohbet edip, gün değerlendirmesi yapabilirsiniz.

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07/07/2022 15:59