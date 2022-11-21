Okul Sağlığı Birimi’nden ilkokul öğrencilerine hijyen eğitimi

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi bünyesinde oluşturulan Okul Sağlığı Birimi, ilkokul öğrencilerine hijyen eğitimi verdi, lise öğrencilerine de sigaranın zararları konusunda bilgi verdi.

Sağlık Bakanlığı’na bağlı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle ekim ayında başlatılan çalışma kapsamında, Dr. Burak Kavuklu sigaranın zararlarını 20 Temmuz Fen Lisesi'ndeki öğrencilere anlattı.

Uzman Hemşire Özlem Durmaz ile Uzman Hemşire Dönay Erdoğan, 8 – 16 Kasım tarihleri arasında Dr. Fazıl Küçük İlkokulunda öğrenim gören 243 öğrenciye hijyen konusunda eğitim verdi.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, sağlığın bütüncül bir bakışla ele alındığını kaydedilerek, şunlar ifade edildi:

“Okul sağlığı, öğrencilerin ve okul çalışanlarının sağlığının değerlendirilmesi, geliştirilmesi, sağlıklı okul yaşamının sağlanması ve sürdürülmesi, öğrenciye ve dolayısıyla topluma sağlık eğitiminin verilmesi için yapılan çalışmaların tümünü kapsamaktadır. Halkımızın sağlığını korumak ve geliştirmek için Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi olarak her türlü eğitim ve çalışmalara devam edeceğiz. Çocuklarımızın sağlığı için yanınızdayız.”

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21/11/2022 15:34