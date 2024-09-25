Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu'nun düzenlediği “Okul Sağlığı” konulu sempozyum başladı.

Grand Pasha Otel’de yer alan ve saat 16.00’ya kadar devam edecek sempozyumda, “Okullar ve Çocuk Sağlığı”, “Sağlıklı Bina Özellikleri” ve “Teknoloji Çağında Çocuk Olmak” başlıklarında üç oturum yapılacak.

-Teralı

Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Teralı açılışta yaptığı konuşmada, eğitimci bir ailenin çocuğu olarak eğitimde yaşanan bütün sorunları içerden bilen bir insan olduğunu söyledi.

Bir çocuk hekimi olarak konunun tıbbi boyutuna da hakim olduğunu dile getiren Teralı, iki konunun birlikte değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

-Erenel

Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu Başkanı Ayşe Sayılı Erenel de, “Bu konu bizler için son derece önemli” diyerek, katılımcılara teşekkür etti.

Erenel, alerji, obezite ve bulaşıcı hastalıklar gibi çocuk sağlığı anlamında bütüncül konuların birlikte ele alınmasının önemine vurgu yaptı.

Ayşe Sayılı Erenel, Türkiye’deki 6 Şubat depreminin ardından gündeme gelen konteyner sınıflar konusuna da değindi.

Teknoloji çağında dijitalleşmenin çok önemli olduğunu dile getiren Erenel, çocuk ruh sağlığı anlamında okulda karşılaşılan problemleri ele almanın bütüncül yaklaşımın bir parçası olduğunu kaydetti.

Okul sağlığının, okul ortamı içerisinde korunarak, sürdürülmesi gerektiğini belirten Erenel, “Maksat okul çevresi ile sağlığın bütünleştirilmesidir” dedi.

Paydaşların ağ şeklinde çalışması gerektiğinin de ortada olduğunu ifade eden Erenel, sempozyumla paydaşları bir araya getirmeyi, deneyimleri paylaşmayı, çocukları daha sağlıklı yarınlara ulaştırmayı ve koruyucu hekimlik anlamında yapabilecekleri ele almayı ve tartışmayı hedeflediklerini belirtti.

Gazze’de ailesini ve hayatını kaybeden, ciddi sosyal-psikolojik travmaya maruz kalan çocukların olduğunu anlatan Erenel, gönüllü öğretmenlerle eğitim sürdürülmesi için çaba ortaya konduğuna dikkat çekti. Erenel, “Çocuğu ayakta ve sağlıklı tutan ortam eğitim” dedi.

Ayşe Sayılı Erenel, yakın dönemde hayatını kaybeden Doktor Abdullah Akbaş’ı da anarak, sempozyumu ona atfetti.

-Dalkan

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Ceyhun Dalkan da, yeni eğitim-öğretim yılının, verimli ve güvenli geçmesinin en büyük temennisi olduğunu dile getirdi.

Ülkede eğitim kalitesini artırmak ve sınıf mevcutlarını azaltmak için hem altyapı, hem de öğretmen ve personel sayısının artırılması gerektiğini ifade eden Dalkan, “Hizmet içi eğitimlerle daha kaliteli eğitim hedeflenmeli ve bu gerçekleştirilmelidir” dedi.

Kamusal eğitimin güçlendirilmesi ve kalitesinin dünya standartlarına ulaşması gerektiğini belirten Dalkan, inşaatlar, konteyner sınıflar ve inşaat alanı gibi okullarla yeni eğitim yılının açılmasının “kabul edilebilir” olmadığını söyledi.

Çocukların bedensel ve zihinsel gelişimleri için sağlıklı beslenmenin elzem olduğunu vurgulayan Dalkan, kantinlerde satılan gıdaların sağlıklı olması gerektiğine de dikkat çekerek, “Sağlıklı kantinler projesi ivedi şekilde hayat geçirilmelidir” dedi.

Okullarda oyun alanlarının güvenliğinin de sağlanması gerektiğini ifade eden Dalkan, “Çocukların sağlığını ve güvenliğini olumsuz etkileyen alanlar mutlaka düzeltilmelidir” diye konuştu.

Kamusal ücretsiz eğitim ve sağlık için birlik olarak her zaman mücadele edeceklerini kaydeden Dalkan, paydaşlarla yeni projelere imza atmak istediklerini söyledi.

-Gelener

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Eğitim Sekreteri Süleyman Gelener de, “Eğitim sadece akademik değildir” diyerek, bireyin fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişiminin bir bütün olarak ele alınması gerektiğini ifade etti.

Sağlıklı okul ortamının bu gelişimin temel taşlarından olduğunu dile getiren Gelener, özellikle çocukların sağlıklı bireyler olarak büyümelerinin onların öğrenme kapasitelerini artırdığını ve geleceğin sağlıklı toplumlarını inşa etme yolunda önemli bir adım olduğunu söyledi.

Okul sağlığının sadece öğrencilerin değil öğretmenlerin ve diğer eğitim çalışanlarının da refahını ilgilendiren geniş bir alan olduğunu belirten Gelener, öğrencilerin ve eğitimcilerin ihtiyaçlarına yönelik politikalar geliştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Süleyman Gelener, kamusal eğitimin sürdürülebilir ve nitelikli olması için fiziksel ve ruhsal sağlığın desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

-Erdoğan

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü Vesile Erdoğan ise konuşmasında ilk olarak, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek’in sevgi ve selamlarını iletti.

Koruyucu sağlıkta, okul sağlığının çok önemsedikleri bir konu olduğunu belirten Erdoğan, daire olarak yaklaşık iki buçuk yıl önce okul sağlığı eğitimleri yapmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliği içerisinde bir proje yürüttüklerini dile getirdi.

Bu çerçevede üç hekim ve on bir halk sağlığında uzman hemşirenin yer aldığı “Okul Sağlığı Birimi” kurduklarını ifade eden Erdoğan, okullarda iki yıl boyunca eğitim verildiğini anlattı.

Yıllardır okul sağlığı kapsamında aşılamaların devam ettiğine işaret eden Erdoğan, bu yıl da Bakanlık olarak obezite, göz taraması ve işitme testleri için planlamaların yapıldığını kaydetti.

Vesile Erdoğan, sempozyumun verimli geçeceği düşüncesini belirterek, konuşmasını tamamladı.

Açılış konuşmalarının ardından sempozyuma geçildi.