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Okul üniforması ücreti ‘yok artık’ dedirtti

Okul üniforması ücretinin 650 TL olmasına isyan eden vatandaş “sözde devlet okulu, bu kadar pahalı kıyafet mi olur”dedi.

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12/06/2019

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Okul üniforması ücreti ‘yok artık’ dedirtti

Gazimağusa'nın gözde eğitim kurumlarından olan Alasya İlkokulu’nda okul üniforması ücreti velileri canından bezdirdi. Alasya İlkokulu’nda okul üniforması ücretinin 650 Türk Lirası’na satılmasına veliler isyan etti. Haber Kıbrıs Haber Merkezi’ne ulaşan bir vatandaş devlet okulunda bu kadar fazla okul kıyafeti parasının olmasının doğru bulmadığını söyledi.

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TAGS: Okul üniforması, haber, kıbrıs
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