Okul Yöneticilerinden Ortak Açıklama!

Okul yöneticileri tarafından Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretim Sektörü Sendikası (KTOEÖS) yönetim kuruluna hitaben yapılan açıklamada, Bakanlığın tam gün eğitim uygulama kararına karşı sendika tarafından yapılan mücadelenin bir video ile kamuoyuyla paylaşılmasının okul yöneticilerini rahatsız ettiği belirtildi. Okul yöneticileri, sendikanın çizdiği imajın, toplum gözünde küçük düşürücü olduğunu düşündüklerini ifade etti. Ayrıca okul yöneticileri paylaşılan videoyu protesto ettiklerini duyurdu.

Okul yöneticileri tarafından yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

KTOEÖS Yönetim Kuruluna,

Bakanlığın tam gün eğitim uygulama kararına karşı sendikamızın verdiği mücadelede kamuoyu ile paylaştığı video biz okul yöneticilerini oldukça rahatsız etmiş ve üzmüştür. Üyesi olduğumuz sendikanın konu videoda çizdiği okul yöneticisi imajı ile bizler toplumun gözünde küçük düşürüldüğümüzü düşünüyoruz. Video, okul yöneticilerini bakanlığın tüm kararlarını sorgusuz sualsiz uygulayan, işbirlikçi, tamamen emir kulu, inisiyatif geliştiremeyen, öğrenci ve öğretmen psikolojisinden uzak, empati yapamayan bir yönetici profili ile kamuoyu önüne atılmış hissi uyandırmaktadır.

Bizim de üyesi olduğumuz KTOEÖS’teki yönetim kurulu üyesi arkadaşlar, kendileri de birer yönetici oldukları için, çok iyi bilmektedirler ki özellikle eğitimde yöneticilik sorumluluk isteyen, gaile taşıyan ve eğitimde niteliği korurken işyeri barışını da sağlamak gibi önemli misyonları olan bir görevdir. Fakat görüntülerde yaratılan algı bu imajdan çok uzaktır.

Sendikamızın geçmişte birçok basın açıklamasında ve söylemlerinde Eğitim Bakanlığı eleştirilirken okulların yöneticilerin özverileri ile ayakta kaldığı duyurulmuştu. Sizler bu durumu en iyi bilenlerdensiniz. Dolayısıyla bu videodaki vermiş olunan yönetici imajını bizler asla kabul etmiyoruz. Burada bir tutarsızlık vardır. Paylaşımda eleştirinin adresini maalesef yanlış gösterdiniz. Okul yöneticilerini eyleme koyarken, okulların durumu ile ilgili bilgi toplarken veya eylemlilik süreçlerinde destek isterken nasıl ki bizlerin fikrini alıyordunuz, keşke bu gibi paylaşımlarda da bizlerin fikrini sorsaydınız.

Bu bağlamda aşağıda adı geçen okul yöneticileri olarak bu videoyu protesto ettiğimizi bildirir,

bizim de sendika üyesi veya eğitime yıllarını veren yöneticiler olduğumuzu hatırlatırız..