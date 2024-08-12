Okul yönetimine rağmen siyasi atama ısrarı sürüyor

Mali sorunlarla boğuşan ve ciddi tasarruf tedbirleri ile ayakta duran Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne UBP Kurultayı öncesinde yapılmak istenen siyasi atama ortalığı karıştırdı.

Uzun yıllardır boş olan ve rektörlük tarafından kurulan ekiplerle yönetilen genel sekreter makamına, uzun süredir okulda görev almayan bir kişinin atanmak istendiği ortaya çıktı. Vakıf Yöneticiler Kurulu ve rektörlüğün “gereksiz” gördüğü ve okula yeni bir mali yük getirecek atama, siyasi baskılarla yaptırılmak isteniyor.

Başbakan Ünal Üstel’in tüm atamaları kurultaya kadar askıya almasına rağmen, DAÜ’deki ısrar okul yönetimini de zor durumda bıraktı. Maaşından fedakarlık yaparak DAÜ’nün ayağa kalkması için çalışan bir çok isim, haksız atama öncesinde istifa mektubu hazırladı.

Haber Kıbrıs’a ulaşan DAÜ’deki kaynaklar, “Kimse maaşına zam istemeden, üstelik fedakarlık yaparak çalışıyor. Böyle bir ortamda, partizanca kaygılarla DAÜ’deki çalışma ortamını bozmak kimseye fayda sağlamaz, adil de değil” mesajı verdi. Bu arada, Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk’in de bu atamayı gereksiz bulduğu ve iktidar kanadına aktardığı öğrenildi. Atama gerçekleşirse, yıllardır fedakarca çalışan bir çok isim istifa ya da rektörlük dışındaki alanlara nakil isteyeceğini rektöre de bildirdi.