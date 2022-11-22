Girne’de özel bir okulda yaşananlar okullardaki akran zorbalığını gözler önüne serdi

İRFAN GÜNDÜZLER

Aynı sınıfta bulunan bir öğrenci tarafından darp edilen Z. N. G. İsimli küçük çocuk ön dişlerini kaybetti. Aile çocuğunu okuldan almaya gittiğinde karşılaştığı manzara karşısında şok oldu.

Darp edilen çocuğun durumunu aileye haber veremeyen okul yönetimi ise çocuğun kırık dişlerini bir kağıda yapıştırarak çanta içerisinde veliye teslim etti.

Aile, okul yönetimine dava açmaya hazırlanıyor.

DARP EDİLDİ DİŞLERİNİ KAYBETTİ

Ekim ayının son günlerinde yaşanan olayda, birinci sınıf öğrencisi Z. N. G. Yine aynı sınıfta bulunan bir başka öğrenci tarafından darp edildi, yere düşen küçük çocuk iki dişini kaybetti. Çocuklarını okuldan almaya giden aile gördükleri manzara karşısında soluğu okul müdürünün yanında aldı.

Haber Kıbrıs’a konuşan mağdur aile, okul müdürünün, “ bu tip durumlar olabilir, ciddi bir durum görmediğimiz için haber vermedik” dediğini söyledi.

“TRAVMA YAŞADIK”

Ailecek travma yaşadıklarını belirten mağdur aile çocuklarının psikolojisinin bozulduğunu ve artık okula gitmek istemediğini aktardı. Darp edilen çocuğun “Okula gitmek istemiyorum beni öldürecekler” dediğini söyleyen mağdur aile okul yönetiminin sorumsuz davrandığını ve kimsenin suçu üstlenmediği gibi özür de dilenmediğini vurguladı

DARP RAPORU ALINDI, DAVA AÇILACAK

Darp raporu alan ve adli işlemleri başlatan mağdur aile şimdi dava açmaya hazırlanıyor.

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22/11/2022 10:07