Okula uyumu kolaylaştıran 5 öneri

Yaz tatilinin bitmesine sayılı bir zaman kaldı. Çocukların okula adaptasyonu için eski rutinlere dönülmesi önerisinde bulunan Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi’nden Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu Tezel, “Çocuklarınızla yeni okul dönemi için planlarını, beklentilerini konuşun, okuldaki karar ve fikirlerine saygı duyduğunuzu gösterin. Baskıcı konuşmalardan, sorgulamalardan, kıyaslama ve suçlayıcı dil kullanmaktan kaçının. Haftanın belli bir gününü duygu ve düşünceler hakkında konuşmak için belirleyin. Bu rutini yıl boyu sürdürmeye çalışın” dedi.

Okulun çocuklar için harika bir sosyalleşme alanı olduğunu hatırlatan Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi’nden Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu Tezel, “Çocuklar her ne kadar tatilin bitmesine üzülseler de arkadaşlarını ve birer birey gibi hissettikleri kendi alanları olan okul ortamını özlüyor. Başlangıçta okula uyumda zorlanan çocuklar zamanla adapte olacaklardır” diye konuştu. Ezgi Dokuzlu Tezel, ebeveynlere çocuklarının okula uyumuna destek olacak şu tavsiyelerde bulundu:

Uyku düzeni okul saatlerine göre ayarlanmalı

Tatil boyunca esneyen uyku saatlerini, okul başlamadan en az bir hafta önce eski düzenine döndürmek, çocukların sabahları daha dinç ve rahat uyanmalarına yardımcı olur.

Çocuğun okul arkadaşlarıyla okul başlamadan vakit geçirmesi sağlanmalı

Çocukların tatil süresince görüşemedikleri okul arkadaşlarıyla okul başlamadan önce buluşmak, çocukların sosyal bağlarını güçlendirir ve okula adaptasyonu kolaylaştırır.

Çocuklara hisleri sorulmalı

Çocuklarla duyguları hakkında konuşmak, güçlü yanlarını vurgulamak ve başarılarını takdir etmek özellikle yeni bir döneme başlarken motivasyonu artıran önemli bir faktördür. Okulun önemi hakkında kısa konuşmalar yapın. Okulun öğrenme, gelişim ve sosyal bağlantılar için harika bir fırsat olduğunu vurgulamak, hatırlatmak gerekir.

Okul eşyaları birlikte seçilmeli

Okulla ilgili eşyaları düzenlemek veya kırtasiye malzemeleri, okul kıyafetlerini birlikte seçmek, çocukların okula dönmesi için motive edici bir rol oynar.

Okul başlarken yüksek beklentiler çocuğa yansıtılmamalı

Çocuktan akademik beklentilerinizi okul başlar başlamaz gündeme getirmeyin. Küçük hedefler koyarak yavaş yavaş ilerleyin.