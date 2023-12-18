Okulda kundaklama olayıyla ilgili tutuklu sayısı 7’ye yükseldi

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18/12/2023

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Okulda kundaklama olayıyla ilgili tutuklu sayısı 7’ye yükseldi


Güney Lefkoşa’daki “Ethnomartira Kiprianu Lisesi”nde Cumartesi sabaha karşı meydana gelen kundaklama olayıyla ilgili tutuklu sayısının 7’ye yükseldiği bildirildi.

Fileeleftheros gazetesi, olayla ilgili başta 3 öğrencinin tutuklandığını ve soruşturmanın derinleştirilmesiyle, kundaklama ve okul camlarının kırılmasıyla bağlantısı olduğu tespit edilen 4 öğrencinin daha tutukladığını yazdı.

Haberde, 4 öğrenci için de 3’er günlük tutukluluk emri verildiği ifade edildi.

18/12/2023 11:07
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TAGS: haber, kıbrıs
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