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Okulda ortalığı karıştıran şaka! Çok sayıda öğrenci hastanelik oldu

Bursa'da İhsan Dikmen İlkokulu´nda bir öğrencinin şaka amacıyla sıvı yapıştırıcı sıktığı yiyeceklerden yiyen 20 arkadaşı, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

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20/02/2019

Okulda ortalığı karıştıran şaka! Çok sayıda öğrenci hastanelik oldu

Bursa'da merkez Yıldırım ilçesi Akçağlayan Mahallesi İhsan Dikmen İlkokulu'nda öğrenim gören bir öğrenci, iddiaya göre sınıf arkadaşlarının yiyeceklerine şaka amacıyla sıvı yapıştırıcı sıktı.

Beslenme saatinde yiyecekleri yiyen yaklaşık 20 öğrenci, rahatsızlandı.

Öğrenciler, okul yönetiminin çağırdığı ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

(DHA)

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TAGS: bursa, ilkokul, haber, kıbrıs, zehir, yapışırıcı
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