Okuldan kaçan çocukların ailelerine öneriler

Okuldan kaçma; çocuğun ailesinin haberi olmadan, sık sık uzun süreli, geçerli bahanesi olmaksızın okula gitmemesi ya da ders saatleri dahilinde okulu terk etmesi olarak tanımlanıyor. Eğitimin herhangi bir döneminde okuldan kaçma vakalarının görülebildiğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi Çocuk Psikiyatrisi Uzman Dr. Figen Karaceylan Çakmakçı, okuldan kaçmanın nedenleri hakkında önemli bilgiler verdi.

Çocukların okuldan kaçma nedenleri arasında sınıf arkadaşları ile anlaşamaması, kendisiyle alay edilmesi ve ders başarısının düşük olmasının yer aldığını söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Çocuk Psikiyatrisi Uzman Dr. Figen Karaceylan Çakmakçı, “Bunların yanı sıra okula yeni başlayan çocuklarda da anneden ayrılmama isteği de okuldan kaçmaya neden olabilir” dedi. Çocuğun okula ve okumaya karşı ilgisiz olması ve dışarıdaki hayatın çocuk için cazibesinin olmasının da okuldan kaçmaya neden olabildiğini vurgulayan Çocuk Psikiyatrisi Uzman Dr. Figen Karaceylan Çakmakçı, “Sınıftaki diğer öğrencilerin öğrenme seviyesine yetişememesi, öğretmenlerle sorun yaşaması, ev içinde şiddetli sorun ve çatışmaların yaşanması ve çocuğun çalıştırılması da okuldan kaçma nedenleri arasında yer alıyor” dedi. Dr. Çakmakçı, ebeveynlere şu önerilerde bulundu: