Okullar açık

Ülkeyi etkisi altına alam hamur ve rüzgarlı hava, kısa sürede bir çok yolun kapanmasına veya trafiğin sağlıklı akmasına engel oldu.

Ülke genelinde ciddi sorunlar yaşanırken, gözler eğitim sistemine çevrildi. Veliler, yarın okul olup olmadığını merak ediyor.

Bir çok internet sitesinde ise yarın okul olmadığına yönelik bilgiler dolaşıyor.

Haber Kıbrıs; eğitim Bakanlığı yetkilileri ile temasa geçerek, okullardaki son durumu sordu.

Yetkililer, okullarda ders kesintisine neden olacak bir durum olmadığını belirterek, “Yarın okulların tatil edilmesi söz konusu değil. Eğitim planlandığı şekilde devam edecek” dedi.

11/12/2019 21:55