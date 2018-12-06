Okullar akşama netleşecek

Milli Eğitim Cemal Özyiğit, ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitim olup olmayacağına ilişkin kararın ilerleyen saatlerdeki gelişmelere göre verileceğini açıkladı.

Özyiğit, Dikmen ve Minareliköy’deki Şehit Mehmet Eray İlkokulu’da ise yarın eğitim verilmeyeceğini belirtti. Özyiğit, bu iki okulda eğitime Pazartesi günü devam edileceğini kaydetti.