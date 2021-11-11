Okullar Cumhuriyet Yol Koşusu’nda yarıştı

KKTC Atletizm Federasyonu, her yıl Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluş yıldönümü çerçevesinde organize ettiği okullar arası Cumhuriyet Yol Koşusu bugün (11 Kasım 2021 Perşembe) gerçekleştirildi.

Pandemi kuralları gözetilerek Atatürk Stadı’nda tamamlanacak şekilde düzenlenen koşu Küçük Kız (800 metre), Küçük Erkek (1000 metre), Yıldız Kız (1500 metre), Yıldız Erkek (2000 metre), Genç Kız (2000 metre) ve Genç Erkek (3000 metre) branşlarında yapıldı.

Polis ve bisiklet ekibi ile güvenlik önlemleri alındı

Koşuya katılım gösteren okullar polis ve Bisiklet Federasyonu ile yapılan görüşme sonrasında oluşturulan bisiklet ekibinin nezaretinde alınan güvenlik önlemleri ile gerçekleştirildi. Yarış sonunda Yakın Doğu İlkokulu küçük kızlar ve erkeklerde takım sıralamasının ilk basamağında yer aldı. Yıldız kızlarda Şehit Turgut Ortaokulu ve yıldız erkeklerde Atleks Sanverler Ortaokulu’nun birinci olduğu yarışta genç kızlarda Hala Sultan İlahiyat Koleji, genç erkeklerde de Anafartalar Lisesi birinci olma başarısı gösterdi.

KKTC Atletizm Federasyonu Cumhuriyet Yol Koşusu ferdi sıralama ve takım sıralamaları şu şekilde:

FERDİ SIRALAMA

Küçük Kızlar (800 Metre)

1. Zarif Dayı (Yakın Doğu İlkokulu) 3:16

2. Melin Selçuklu (Yakın Doğu İlkokulu) 3:24

3. Asya Şenyiğit (Özgürlük İlkokulu) 3:25

Küçük Erkekler (1000 Metre)

1. Uras Çeribaşı (Yakın Doğu İlkokulu) 3:44

2. Arda Erden (Yakın Doğu İlkokulu) 3:51

3. Ada Arslan (Yakın Doğu İlkokulu) 3:52

Yıldız Kızlar (1500 Metre)

1. Masal Sarıca (Necat British College) 5:54

2. Ayşe Akmandor (Şht. Turgut Ortaokulu) 6:07

3. Ada Kafa (İskele Evkaf TMK) 6:12

Yıldız Erkekler (2000 Metre)

1. Efe Kürşat Özer (Atleks Sanverler Ortaokulu) 7:28

2. Ege Ünal (Necat British College) 7:29

3. Furkan Tomuk (Hala Sultan İlahiyat Koleji) 7:55

Genç Kızlar (2000 Metre)

1. Ceren Malgir (Hala Sultan İlahiyat Koleji) 9:32

2. Rümeysa Özbayrak (Hala Sultan İlahiyat Koleji) 9:46

3. Dilara Aksoy (Hala Sultan İlahiyat Koleji) 9:47

Genç Erkekler (3000 Metre)

1. Ahmet Esef Aksoy (Hala Sultan İlahiyat Koleji) 9:54

2. Aygün Tosun (Kurtuluş Lisesi) 9:55

3. Barış Gültekin (Anafartalar Lisesi) 10:01

TAKIM SIRALAMASI

Küçük Kızlar

1. Yakın Doğu İlkokulu

2. Özgürlük İlkokulu

3. Yenierenköy İlkokulu

Küçük Erkekler

1. Yakın Doğu İlkokulu

2. Özgürlük İlkokulu

3. Dr. Fazıl Küçük İlkokulu

Yıldız Kızlar

1. Şehit Turgut Ortaokulu

2. Hala Sultan İlahiyat Koleji

3. Osman Nejat Konuk Ortaokulu

Yıldız Erkekler

1. Atleks Sanverler Ortaokulu

2. Şehit Turgut Ortaokulu

3. Hala Sultan İlahiyat Koleji

Genç Kızlar

1. Hala Sultan İlahiyat Koleji

Genç Erkekler

1. Anafartalar Lisesi

2. Hala Sultan İlahiyat Koleji

3. Kurtuluş Lisesi

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11/11/2021 16:29