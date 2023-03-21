Okullarda ağız ve diş taramaları gerçekleştirildi

Sağlık Bakanlığı'na bağlı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi, 20 Mart Dünya Ağız ve Diş sağlığı günü etkinlikleri çerçevesinde Lefkoşa'da ağız ve diş sağlığı taraması gerçekleştirdi.

Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, taramalar çerçevesinde Çağlayan İlkokulu ve Arabahmet İlkokulu'nda ağız ve diş taraması yapıldı.

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’nin mobil hizmet aracında 2. ve 3. sınıf öğrencilerinin muayeneleri yapıldı.

Muayenelerin yanı sıra çocuklara diş fırçalama ve diş sağlığı için beslenme eğitimleri de verildi. Ağız ve diş taraması yarın da şehit Yalçın İlkokulu’nda devam edecek.

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21/03/2023 17:20