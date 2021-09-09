Okullarda buluş olursa ne gibi adımlar atılacak! İşte cevabı...

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, sağlık koşullarını sağlayarak okulların kapılarının açılması gaylesinde olduklarını, yüzde 96’sı aşılanmış olan eğitim ordusunun eğitime hazır olduğunu kaydetti.

BRT’de yayınlanan 45+ programına katılan Amcaoğlu, özel-devlet işbirliğinde 16 okul, iki de özel eğitim merkezinin inşaatına başlandığını anlattı.

Amaçlarının bundan sonraki yıllarda eğitimde aksama olmaması adına, hijyen ve sosyal mesafenin sağlanacağı 25 kişilik sınıflar için adım atmak olduğunu belirten Amcaoğlu, YDÜ ailesinin inşa ettiği Gönyeli Yenikent’teki 500 kişilik ilkokulun ve İskele’de Evkaf ile inşa edilen 500 kişilik kolejin eğitime hazır olduğunu söyledi.

13 Eylül’de Gönyeli İlokulu’nun 3. etabının hizmete açılacağı bilgisini veren Amcaoğlu, 14 Eylül’de Karakum’da 500 kişilik Osman Nejat Konuk Ortaokulu’nun açılışının yapılacağını, 16 Eylül’de Gazimağusa’da Namık Kemal Lisesi’nin arkasındaki arazide 700 kişilik ortaokul- lisenin temellerinin atılacağını, 20 Eylül’de Dikmen okul öncesinin kapılarının açılacağını anlattı.

İnşaası süren okullarla ilgili de bilgi veren Bakan Amcaoğlu, önce alt yapıyı yeterli hale getirip ardından materyal eksikliklerini gidermek için çalışacaklarını söyledi.

Akademik takvim ile okullarda bulaş-temas protokolünün hazırlanarak okullara dağıtıldını kaydeden Amcaoğlu, kimsenin ‘siz ne yaptığınızı bilmiyorsunuz, yarın için plan yapmadınız’ diyemeyeceğini, tüm kesimlerle görüştüklerini ve önerilerini dinlediklerini söyledi.

Okullarda bulaş-temas protokolü hakkında da bilgi veren Amcaoğlu, İlköğretim ve orta dereceli okullarda bulaş kurulları oluşturulacağı, bu kurulların okuldaki semptom taraması sırasında sıkıntı yaşanması halinde filyasyon ekiplerini arayarak bilgi vereceğini kaydetti. Amcaoğlu hazırlanan protokolde okuldaki bulaş oranına göre ne gibi adımların atılacağının da belirlendiğini belirtti.

Amcaoğlu, Üniversitelerin de kendi içlerinde oluşturulacak sağlık birimlerinde ülkeye yeni gelen öğrencilerin eksik olması halinde aşı takvimlerinin tamamlanacağı, karantina süreçlerinin takip edileceği ve her hafta random şekilde sağlık bakanlığının kendilerine tedarik edeceği hızlı testlerde tarama yapacağını anlattı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Amcaoğlu, ilk ve orta dereceli okullarda Sağlık Bakanlığı’nın hizmet alımı yaparak periyodik şekilde random seçilmiş okullarda tarama yapılacağını da kaydetti.

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09/09/2021 12:52