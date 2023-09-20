Okullarda büyük tehlike!

Bahadır AYNA

2023-2024 eğitim yılının başlaması ile birlikte okullardaki güvenlik zafiyeti yeniden gündeme geldi.

Birçok okulda güvenlik görevlisinin olmaması giriş ve çıkışların kontrol edilmemesi aileleri endişelendiriyor.

Lefkoşa’da, Lefkoşa Türk Lisesi, -Lefkoaşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi ve Demokrasi Ortaokulu’nun bulunduğu bölgedeki okullarda birçok çocuk okuldan rahatlıkla çıkabiliyor.

Okul kapıları sonuna kadar açık. Kapılarda ve okul içerisinde kontrol yapılmıyor. Her gün yüzlerce çocuk okulda olmak yerine Lefkoşa sokaklarında geziyor.

Aileler okul dışında öğrenciler için her türlü tehlikenin mevcut olduğunu istenmeyen bir olay yaşanması durumunda bunun sorumlusunun okul idareleri olmasına rağmen yaşanacak sıkıntılardan ailelerin etkileneceğine dikkat çekiyor.

Özellikle bağımlılığa karşı mücadelenin öne çıktığı ülkemizde okullarda daha ciddi tedbirler alınması yönünde ısrarcı olan aileler , Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu konuda gerekli hassasiyeti göstermesini talep etti.