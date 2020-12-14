Okullarda önlemler artırılacak

Şehit Turgut Ortaokulu'nda tüm öğrencilere ve öğretmenlere PCR testi yapıldı. Test sonuçlarının tamamı negatif  çıktı.

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14/12/2020

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Okullarda önlemler artırılacak

Güzelyurt Şehit Turgut Ortaokulu’nda okuyan bir öğrencinin Koronavirüs testinin pozitif olarak saptanmasının  ardından temaslısı olan tüm öğrencilere ve öğretmenlere PCR testi yapıldı. Test sonuçlarının tamamı negatif  çıktı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, pozitif vaka görülen Şht.Turgut Ortaokulu’nda eğitimin devam edeceğini, gerekli temizlik ve ilaçlama işlemlerinin yapıldığını belirtti. Amcaoğlu, tedbir maksatlı öğrenci ve öğretmenlere önümüzdeki birkaç gün içerisinde PCR testinin tekrar yapılacağını ifade etti. Bakan Amcaoğlu,  yerel vakaların arttığına işaret ederek çocuklarımızın sağlığı için tüm okullarda önlemlerin artırılacağını söyledi.   

Bakan Olgun Amcaoğlu,  vatandaşlara  maske, mesafe ve hijyen kurallarını hatırlatırken mümkün olduğunca kapalı ve kalabalık ortamlarda bulunmamalarını istedi.

 

14/12/2020 11:37
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TAGS: şehit turgut ortaokulu
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