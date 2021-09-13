Bazı okullar açılmadan yapılan testlerde pozitif vakalar görüldü

2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı bugün koronavirüs önlemleri altında açılırken, bazı okullarda pozitif vakalar görüldü. Vakaların okullar açılmadan yapılan testler sonucu belirlendiği ifade edildi.

Vadili'de öğretmenler izole

Vadili İlkokulu’nda 6 öğretmen ve 1 sekreterin test sonucu pozitif çıktı. 20 öğretmenin eğitim verdiği okulda 1 hademe ve 4 öğretmenin bilekli bir şekilde “yakın temaslı” kapsamında karantinada olduğu, bir grup öğretmenin ise “temaslı kapsamında” evde izole olduğu öğrenildi. Pozitif vakalar nedeniyle 2021 – 2022 Eğitim ve Öğretim yılına başlayamayan Vadili İlkokulu’nda eğitimin 1 hafta süreyle aksaması bekleniyor.

6 Okulda daha görüldü

Öte yandan Vadili ilkolunun yanı sıra Karşıyaka, Lapta, Karaoğlanoğlu, 23 Nisan, Alasya ve Hamitköy ilkokullarında da pozitif vakalar tespit edilirken, söz konusu vakaların okullar açılmadan tespit edildiği öğrenildi.

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13/09/2021 12:09