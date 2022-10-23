Güneyde, okullarda şiddet arttı aileler kaygılı

Son dönemde okul dışı unsurların okullarda yarattığı şiddet olaylarında artış yaşandı. Son olarak önceki gün Limasol’daki bir ortaokulda giden okul dışı unsurlar, öğrencilere saldırdı, kavgayı ayırmaya çalışan öğretmenler de dahil yaralananlar oldu.

Haravgi Rum Orta Eğitim Okul Aile Birlikleri Konfederasyonu’nun Limasol’da yaşanan son şiddet olayını kınadığı açıklamasında “devlet okullarının görüntüsünü karalayan ve öğrenciler ile öğretmenlerin güvenliğini ve vücut bütünlüğünü tehlikeye sokan şiddet faaliyetlerinin derhal durdurulmasını” istediğini yazdı.

Habere göre okullarda artan şiddet ve taşkınlık olaylarının ve bu olayların ciddiyet boyutunun artmasından kaygı belirtilen açıklamada Rum polisinden, sorumluları bulup yargı önüne çıkarması, Rum yönetiminden de okullara derhal güvenlik görevlisi yerleştirmesi çağrısı yapıldı.

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23/10/2022 12:51