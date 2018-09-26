Okullarda traş köpüğü ne işe yarar?

Okulların açılmasının ardından ortaya çıkan ihtiyaç listeleri ciddi bir tartışmaya neden olmuştu. Listelerde yer alan "traş köpüğüne" ise anlam verilememiş, öğretmen ise ciddi bir zan altında kalmıştı.

Traş köpüğünün okullarda ne işe yaradığını öğrenince, çok şaşıracaksınız.

Zira beyaz köpük, okul öncesi ve ilkokullarda öğrencilerin öğrenerek eğlenmesi için ciddi bir araç. Masaya sürülen traş köpüğü üzerinde öğrenciler yazı yazmayı, düz çizgi çizmeyi, üçgen kare gibi şekilleri yapmayı öğreniyor. Bunu yaparken çok eğlenen öğrenciler, gülerek- oynayarak öğreniyor. Traş köpüğü talep eden öğretmenler, "marketlere satacaklar" suçlaması ile yüzleşmişti.