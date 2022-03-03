Okullarda yeni Covid-19 kuralları

Pozitif öğrenci izole olacak ancak temaslı sınıflar eğitime maske ile devam edecek.

Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamında toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, Koronavirüsle mücadele kapsamında yeni kararlar aldı.

Açıklamada, okullardaki pozitif vaka ve temas protokolüne işaret edilerek, “Öğrencinin test sonucunun pozitif çıkması halinde; Temaslı Takip Birimi tarafından belirlenen temaslı öğrenciler PCR testlerini yaptıracak ve test sonuçları çıkana kadar izole olacaklardır. Bu süreçte kişilerin izolasyon durumuna Sağlık Bakanlığı Temaslı Takip Birimi karar verir ve bu durumu okul yönetimi veya okul pandemi kurullarına bildirir. Geriye kalan sınıf maskelerini takmak ve diğer sınıflar ile temas etmemek sureti ile okulda eğitimlerine devam edeceklerdir” denildi.

Öğretmenin temaslı olması durumunda ise tam aşılı öğretmenlerde semptom takibi yapılacağı belirtilen açıklamada, öğretmenlerin maskeli olarak hayatlarına devam edeceği bildirildi. Öğretmenlerin semptomları olmaması halinde 5’inci gün Antijen testlerini yaptıracakları da aktarıldı. Eksik veya aşısız öğretmenlerin ise 7 gün izole olacaklarını, karantina sonunda Antijen testlerini yaptıracakları kaydedildi. Sonucun negatif olması durumunda izolasyonlarının sona ereceği, her iki durumda da kişilerin belirlenen günlerden önce semptom göstermeleri halinde, semptomun başladığı gün PCR yaptırmak zorunda oldukları da bildirildi.

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03/03/2022 10:08